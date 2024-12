Sie haben ihre Chance genutzt: Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt klettern durch einen Heimsieg gegen Leipzig an die Spitze der Bundesliga - und dürfen sich Herbstmeisterinnen nennen.

Die Hälfte der Saison ist vorbei - und die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt führen die Tabelle der Bundesliga sensationell an. Weil der VfL Wolfsburg zuletzt gegen Leverkusen verlor, kletterten die Hessinnen am Montagabend mit einem völlig verdienten 3:0 (1:0)-Heimsieg gegen RB Leipzig an die Spitze des Tableaus. Nicole Anyomi (7.), Tanja Pawollek (63.) und Carlotta Wamser (87.) erzielten die Tore für die Gastgeberinnen, die sich erstmals in ihrer Historie als Eintracht Frankfurt Frauen über die winterliche Herbstmeisterschaft freuen können.

An ihrem Ziel, dem Heimdreier, ließ die Eintracht nie ein Zweifel aufkommen. Sie dominierte das Spiel vom Anpfiff weg, presste hoch und profitierte früh vom gewagten Aufbauspiel der Leipzigerinnen. Die vertändelten den Ball im eigenen Sechzehner, so dass es für Angreiferin Anyomi ein Leichtes war, die Führung zu erzielen (7.). Die Nationalspielerin feierte ihren Treffer mit einem gekonnten Tänzchen. Auch danach waren die Hessinnen klar besser, hatten keinerlei Mühe, Leipzig vom eigenen Kasten fernzuhalten. Einzig: In gefährliche Abschlusssituationen kamen sie vor der Pause ebenfalls nicht mehr.

Noch ein Spiel vor Weihnachten

Nach dem Seitenwechsel lockerte Leipzig etwas den zuvor engmaschigen Defensivverbund, was der Eintracht in die Karten spielte. Die Gastgeberinnen bekamen mehr und mehr Räume. Erst scheiterte Laura Prasnikar (59.) noch an der Torhüterin, dann erzielte Kapitänin Pawollek aus dem Hinterhalt das 2:0 – die Vorentscheidung im ohnehin einseitigen Duell (63.). Die eingewechselte Wamser setzte den Schlusspunkt (87.)

Damit aus der Herbst- nun auch eine Weihnachtsmeisterschaft werden kann, sollten die Hessinnen bestensfalls auch das letzte Spiel des Jahres, kommenden Freitag beim Vorletzten Carl Zeiss Jena, für sich entscheiden. Anschließend legt die Bundesliga eine Pause bis Anfang Februar ein.