Loreen Bender von Eintracht Frankfurt hat das Tor des Monats Oktober erzielt. Und damit gleichzeitig Geschichte geschrieben. Denn noch nie war ein Gewinner oder eine Gewinnerin so jung wie die Jugend-Nationalspielerin.

Loreen Bender von Eintracht Frankfurt ist die Torschützin des Montags Oktober. Das ergab die Abstimmung der Sportschau, die an diesem Samstag zu Enge ging. Die 16-Jährige, die bereits jetzt für die zweite Mannschaft der Hessinnen in der 2. Bundesliga Spiele absolviert hat, ist die jüngste Gewinnerin in diesem Wettbewerb. Über 37 Prozent aller Stimmen fielen auf Bender, Zweiter wurde Jesper Lindström von der Eintracht.

Bender hatte am 30. Oktober für die U17-Nationalmannschaft bei der WM gegen Nigeria im Spiel um Platz drei in der 90. Minute das 3:3 per sehenswertem Fallrückzieher erzielt. Bei der WM sicherte sich die gebürtige Hanauerin zudem den Goldenen Schuh für die meisten erzielten Treffer.