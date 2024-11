Pawollek per Kopf Eintracht-Fußballerinnen mühen sich ins Viertelfinale

Pawollek per Kopf

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht. Zweitligist Union Berlin forderte den Hessinnen aber einen ordentlichen Pokalfight ab.

Veröffentlicht am 22.11.24 um 20:23 Uhr

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben ihre Pflichtaufgabe im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Zweitligist Union Berlin mit Mühe erfüllt. Das Team von Trainer Nico Arnautis gewann am Freitagabend in Köpenick mit 2:0 (0:0).

Die Hessinnen taten sich beim wackeren Zweitligisten von der Alten Försterei allerdings lange schwer. Zwar hatte die Eintracht mehr Spielanteile, kam in der ersten Halbzeit aber praktisch nicht zu klaren Chancen. In der zweiten Halbzeit verschob sich das Spielgeschehen immer deutlicher in die Hälfte der Berlinerinnen, Barbara Dunst und Tanja Pawollek trafen bei den besten Chancen der Eintracht aber jeweils nur Aluminum.

Pawollek und Dunst machen alles klar

Die Erlösung besorgte dann ausgerechnet Kapitänin Pawollek. Die Rekonvaleszentin, unlängst vom zweiten Kreuzbandriss ihrer Karriere genesen, lenkte einen Eckball gefühlvoll mit dem Hinterkopf ins lange Eck (83.). In der Nachspielzeit war es dann Dunst, die einen Konter zum Endstand veredelte (90.+1).