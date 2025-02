Insgesamt sechs Spielerinnen der Eintracht Frankfurt Frauen werden in der kommenden Woche zur deutschen Nationalmannschaft reisen.

Stina Johannes, Sara Doorsoun, Pia-Sophie Wolter, Laura Freigang, Lisanne Gräwe und Elisa Senß stehen im Kader des DFB-Teams, wie am Dienstag bekanntgegeben wurde. Zudem sind Nicole Anyomi und Sophia Kleinherne auf Abruf nominiert.

Das Team bereitet sich zunächst in Frankfurt vor. Gespielt werden dann zwei Nations-League-Partien: Am 21. Februar in Breda gegen die Niederlande (20.45 Uhr/ARD) und am 25. Februar in Nürnberg gegen Österreich (18.15 Uhr/ZDF). Zur Vorbereitung auf die beiden Partien trifft sich die DFB-Auswahl ab Montag in Frankfurt.