Torhüterin Lina Altenburg erhält bei Eintracht Frankfurt einen Vertrag für das Bundesligateam der Hessinnen.

Wie die Eintracht am Mittwoch mitteilte, ist der Kontrakt bis zum Sommer 2026 gültig. Altenburg hatte zuvor in der zweiten Mannschaft der Hessinnen in der 2. Bundesliga gespielt.