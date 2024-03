Außenverteidigerin Pia Wolter wird auch über den Sommer hinaus das Trikot von Eintracht Frankfurt tragen. Nachdem sie sich bei den Hessinnen zur Stammkraft entwickelte, fiel ihr die Entscheidung nicht schwer.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt können weiterhin auf ihre zweikampfstarke Außenverteidigerin bauen. Wie der Verein am Mittwoch bekannt gab, unterschrieb Pia Wolter einen Vertrag bis zum Sommer 2027.

Nachdem die deutsche Nationalspielerin zur Saison 2023/2024 vom VfL Wolfsburg nach Frankfurt ausgeliehen wurde, schließt sie sich nun also langfristig dem Bundesligisten an. "Ich bin sehr dankbar für mein erstes Dreivierteljahr in Frankfurt und das Vertrauen, das ich bekommen habe", sagte Wolter bei der Vertragsunterzeichnung.

Von der Bankdrückerin zur Stammkraft

Nachdem die Außenverteidigerin in Wolfsburg meist auf der Bank saß, entwickelte sie sich bei der Eintracht gut und stand bei 16 von 17 Liga-Spielen für die Hessinnen auf dem Platz. "Es macht mir unfassbar viel Spaß, jetzt hier wieder meine Leistung zeigen zu dürfen. Deshalb war es für mich auch eine sehr einfache Entscheidung, hier zu bleiben", gab Wolter an.

Ihre guten Leistungen bei der Eintracht weckten auch wieder das Interesse der deutschen Nationalmannschaft: Im Februar wurde sie erstmals seit 2020 von Interimstrainer Horst Hrubeschsagt für die Women’s Nations League nominiert.

Arnautis: "Pia ist eine wichtige Stütze"

Auch Eintracht-Coach Niko Arnautis freute es, dass er weiterhin auf seine Verteidigerin setzen kann: "In den frühzeitigen Gesprächen war schnell klar, dass es sowohl für sie als auch uns sportlich wie menschlich perfekt passt". Dabei sei Wolter "eine wichtige Stütze" für sein Team.

Das belegen auch die Zahlen: Mit einer Zweikampfquote von 61 Prozent hat sie mit die besten Werte im kompletten Kader der Frankfurterinnen.