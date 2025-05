Eintracht Frankfurt II verspielt eine 2:0-Führung und muss den Gang in die Hessenliga antreten. Für den FC Gießen bleibt es in der Regionalliga Südwest dagegen bis zum letzten Spieltag hochspannend.

Veröffentlicht am 10.05.25 um 16:14 Uhr

Der Sieg des VfB Stuttgart II in der 3. Liga am Freitagabend im Abstiegsduell bei Borussia Dortmund II sorgte zunächst für kollektive Erleichterung bei den Kellerkindern der Regionalliga Südwest. Die Schwaben stehen damit vorerst über dem Strich. Das hätte zur Folge, dass nur vier Teams absteigen. Eintracht Frankfurt II konnte aber nichts aus der Vorlage machen, verspielte gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz eine 2:0-Führung und steht bereits vor dem letzten Spieltag als Absteiger fest. Der FC Gießen erledigte dagegen am Samstag seine Hausaufgabe und wahrt mit einem 1:0-Sieg gegen Freiberg die Chance auf den Klassenerhalt.

Die Frankfurter U21 war gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz auf dem besten Weg, sich eine ordentliche Ausgangsposition für den letzten Spieltag zu erspielen. Metehan Yildirim traf doppelt zu einer 2:0-Führung (30., 43.). Innerhalb weniger Minuten machten Moritz Dittmann (62.) und Brian Campmann (68.) die Hoffnungen der SGE allerdings zunichte. Dittmanns zweiter Treffer (90.+1) besiegelte sogar noch eine 2:3-Niederlage. Bei nun fünf Punkten Rückstand auf Rang 14 sind die Frankfurter vor dem letzten Spieltag nicht mehr zu retten.

Weitere Informationen Eintracht Frankfurt II – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 2:3 (2:0) Tore: 1:0 Yildirim (30.), 2:0 Yildirim (43.), 2:1 Dittmann (62.), 2:2 Campmann (68./FE), 2:3 Dittmann (90.+1)

Zuschauer: 908 Ende der weiteren Informationen

Der FC Gießen kann weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Ferdinand Scholl erzielte beim 1:0-Sieg gegen SGV Freiberg das Tor des Tages. Der FCG rangiert damit auf Tabellenplatz 15 – punktgleich hinter Mainz II, die es noch zu überholen gilt. Am letzten Spieltag geht es zum Meister und Aufsteiger TSG Hoffenheim II.

Weitere Informationen FC Gießen - SGV Freiberg 1:0 (1:0) Tore: 1:0 Scholl (10.)

Zuschauer: 639 Ende der weiteren Informationen

Wenn alles ganz schlecht läuft, könnte Eintrach Trier am letzten Spieltag noch einmal unten rein rutschen. Mehr als einen Punkt ließ der bereits gerettete KSV Hessen Kassel den Gästen aber nicht.

Weitere Informationen Hessen Kassel - Eintracht Trier 0:0 Tore: -

Zuschauer: 3.772 Ende der weiteren Informationen

Beim Tabellenvorletzten Göppinger SV kam Kickers Offenbach nicht über eine Punkteteilung hinaus. Onur Ünfücifci (14.) und Boubacar Barry (28.) waren für den OFC erfolgreich, Maximilian Ziesche (17., 58.) traf doppelt für die Gastgeber.

Weitere Informationen Göppinger SV – Kickers Offenbach 2:2 (1:2) Tore: 0:1 Ünlücifci (14.), 1:1 Ziesche (17.), 1:2 Barry (28.), 2:2 Ziesche (59.)

Zuschauer: 1.400 Ende der weiteren Informationen

Cas Peters brachte die Gäste früh in Führung (4.). Nach der Pause drehte der FC Astoria Walldorf das Spiel aber noch. Jannis Boziaris (47.), Emilian Lässig (49.) und Bennet Schieber (89.) trafen zum 3:1-Sieg.

Weitere Informationen Astoria Walldorf - FSV Frankfurt 3:1 (0:1) Tore: 0:1 Peters (4.), 1:1 Boziaris (47.), 2:1 Lässig (49.), 3:1 Schieber (89.)

Zuschauer: 438 Ende der weiteren Informationen

TSV Steinbach Haiger konnte entspannt aufspielen und schlug Freiburg am Ende deutlich. Justin Steinkötter per Strafstoß (27.), Leon Wirtz (43.) und Ole Käuper (61.) waren erfolgreich.