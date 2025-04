Mit einer riesigen Choreo eröffnen die Eintracht-Fans das Europa-League-Spiel gegen Tottenham. Der Bezug zur umstrittenen Rockband "Böhse Onkelz" sorgt für Diskussionsstoff.

Veröffentlicht am 18.04.25 um 08:31 Uhr

Schon die Minuten vor dem Europa-League-Rückspiel von Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur (0:1) sorgten für Diskussionsstoff. Als die beiden Mannschaften den Rasen im Stadtwald betraten, wurden sie von einer riesigen Choreografie der heimischen Fans begrüßt, imposant wie eh und je und vielfach festgehalten durch die auf sie gerichteten Handy-Kameras. Doch diesmal war etwas noch spezieller als sonst: der Inhalt.

So zeigte nicht nur ein Banner den Schriftzug "Die Adler sind auf Beutezug", direkt neben dem Europapokal wohlgemerkt, sondern zitierte ein zweites noch einen Song der Rockband "Böhse Onkelz": "Wir ham' noch lange nicht genug". Thematisch passend und doch für nicht wenige Beobachter unangemessen. Denn auch musikalisch wurde die Mega-Choreo von einem Song der "Onkelz" flankiert, also offenbar in Abstimmung mit dem Club.

Umstrittene Band

Die Band ist insbesondere wegen ihrer Nähe zum Rechtsrock in den frühen 1980er Jahren sowie Songs wie "Türken raus!" oder "Deutschland den Deutschen" umstritten. Später distanzierten sich die Mitglieder der Band, die große Fans der Eintracht sind und auch schon selbst mehrfach im Waldstadion auftraten, davon.