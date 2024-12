Die zuletzt vier Pflichtspiele sieglose Frankfurter Eintracht erwartet mit dem 1. FSV Mainz 05 eines der formstärksten Teams der Liga. Dennoch: Es gibt auch Punkte, die für die Hessen sprechen.

Zum Jahresabschluss trifft Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/im Liveticker und Audiostream ) im eigenen Stadion auf den 1. FSV Mainz 05. Die drittplatzierten Hessen sind trotz ihrer zuletzt dürftigen Ergebnisse im Duell gegen den Tabellensiebten aus Rheinhessen leichter Favorit. Mit einem Heimsieg könnte die Eintracht ihren Champions-League-Rang festigen - und sich mit einem wohligen Gefühl dem Weihnachtsfest hingeben.

Vier Spiele, kein Sieg: Die Eintracht ist in einen (erklärbaren) Anti-Lauf gerutscht. Erklärbar vor allem deshalb, weil sie zum einen gegen starke Kontrahenten verlor und zum anderen schlicht ein Mammut-Programm in den Beinen hat. Zum Vergleich: Während die Mainzer in dieser Saison erst 17 Spiele absolvierten, stehen bei den Frankfurtern 24 in der Statistik. Den Jahresabschluss wollen die Hessen nutzen, um ihren dritten Rang in der Tabelle zu festigen. Sollte es trotzdem eine Niederlage geben, die Eintracht würde das erste Halbjahr sehr wahrscheinlich dennoch auf einem Champions-League-Platz beenden.

Doch auch die Mainzer spielen eine starke Runde, haben bisher 22 Punkte auf ihr Konto gepackt und damit die beste Ausbeute seit 14 Jahren zu diesem Saisonzeitpunkt. Damals trainierte Thomas Tuchel die Nullfünfer und holte 30 fast schon unglaubliche Zähler mit dem Außenseiter. Was ebenfalls die gute Entwicklung der Gäste zeigt: Nach 14 Spieltagen der vergangenen Spielzeit lag der FSV mit neun Punkten auf dem vorletzten Platz. Jetzt könnten die Rheinhessen dagegen mit einem Sieg womöglich auf einen Europa-League-Rang klettern.

Für Tuta ist das Jahr bereits vorzeitig beendet: Der Brasilianer laboriert an einer Muskelverletzung in der Wade und soll laut Trainer Dino Toppmöller Anfang Januar wieder ins Training einsteigen. Ansonsten kann der Coach voraussichtlich auf alle Spieler zurückgreifen.

So könnte die Eintracht gegen Mainz spielen. Bild © hessenschau.de

Bei den Mainzern fehlt der beste Spieler, Stürmer Jonathan Burkardt. Der zweifache Nationalspieler, der für kommenden Sommer auch bei der Eintracht auf dem Einkaufszettel stehen soll, hat sich zuletzt gegen die Bayern eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Danny da Costa kehrte derweil nach muskulären Problemen gerade rechtzeitig zurück für ein Kräftemessen mit seinem Ex-Club.

So könnte Mainz spielen: Zentner - Jenz, Bell, Kohr - Caci, Sano, Amiri, Mwene - Nebel, J.-S. Lee - Sieb

Dino Toppmöller: "Es wird mit Sicherheit eine schöne Herausforderung, gegen diese Mannschaft zu spielen. Es wird sehr intensiv, das macht diese Mannschaft aus. Sie haben eine hohe Spielaktivität. Sie sind sehr gierig auf zweite Bälle. Wir wollen unbedingt diese positiven Abschluss haben und aus einer sehr guten Hinrunde eine herausragende machen."

Bo Henriksen: "Wir haben aber in den letzten sechs, sieben Spielen sehr gut verteidigt, und wir werden nichts anderes tun am Samstag. Marmoush und Ekitiké sind sehr schnell, aber auch unsere Dreierkette hat Geschwindigkeit. Wir werden uns deshalb taktisch nicht anders verhalten als in den letzten Wochen."

Um das kleine Leistungsloch des Omar Marmoush zu nutzen, sei an dieser Stelle über einen anderen Frankfurter Fußballer geschrieben: Can Uzun. Während Kraft und Form bei vielen Eintracht-Profis schwinden, kommt der 19-Jährige gerade erst ins Rollen. In Leipzig belohnte Toppmöller gute Kurzauftritte des Halbstürmers mit dessen erstem Startelfeinsatz in der Bundesliga - und Uzun lieferte. Er hatte wie zuvor in Lyon oder gegen Augsburg gelungene Aktionen, bereitete den Ausgleich hübsch vor. Es würde daher nicht überraschen, wenn Uzun auch gegen Mainz startet - hinter den Spitzen Hugo Ekitiké und, na logo, Omar Marmoush.

Bei den Gästen stach zuletzt Jae-sung Lee heraus. Dem Mittelfeldspieler gelangen nicht nur beim Triumph gegen den FC Bayern zwei Treffer, sondern insgesamt in dieser Saison bereits deren fünf. Zudem sammelte Lee in den vergangenen fünf Bundesliga-Partien immer mindestens einen Scorer-Punkt. Der Südkoreaner ist damit Zweitbester seines Teams in diesem Ranking hinter Burkardt. Ebenfalls wichtig fürs Mainzer Spiel: Nadiem Amiri, der im Mittelfeld die Dynamik bestimmt.

Das schnöde Zahlenwerk spricht für die Hausherren: So ist die Eintracht gegen Mainz seit acht Ligaspielen ungeschlagen, eine derart lange Serie gab es im Duell der beiden Nachbarn noch nie. Dem FSV gelang in den vergangenen drei Gastspielen im Stadtwald nicht einmal ein eigener Treffer. Zudem sind die Frankfurter im Waldstadion ohnehin eine Macht, noch ungeschlagen holten sie 14 von 18 möglichen Punkten in dieser Spielzeit.

Das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den FSV Mainz 05 können Sie auf sportschau.de im Liveticker und in der Audio-Live-Reportage verfolgen. Im Fernsehen ist die Partie bei Sky zu sehen.