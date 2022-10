Nach dem Sieg gegen Marseille nun der nächste Kraftakt: Die Eintracht empfängt die formstarken Dortmunder, bei denen vor allem die Akteure unter 20 Jahren aufblühen. Die Statistik spricht für Mario Götze - und gegen Oliver Glasner.

Zwischen den Champions-League-"Endspielen" wartet in der Bundesliga auf die Eintracht der nächste Knaller: Am Samstagabend (18.30 Uhr) kommt der BVB ins Waldstadion.

Ausgangslage

Nicht nur von der Uhrzeit her steht ein echtes Spitzenspiel an: Der Vierte empfängt den Fünften, beide Teams trennt nur ein Punkt. Mit einem Sieg könnten die Frankfurter zumindest vorerst an Freiburg vorbeiziehen und an Union heranrücken. Beide Teams spielen erst am Sonntag. Die Dortmunder liegen in der Auswärtstabelle auf dem mittelmäßigen neunten Rang. Sowohl die Hessen als auch die Ruhrpottler haben zuletzt eine ansteigende Form gezeigt. Der BVB ist seit drei Spielen ungeschlagen, die SGE seit vier.

Das Personal

Nach der intensiven Partie gegen Marseille fällt Christopher Lenz aus, seinen Part auf links wird Luca Pellegrini übernehmen. Der in der Champions League gesperrte Tuta kehrt in die Mannschaft zurück. Die Verletzung von Rafael Borré scheint nicht so schlimm zu sein, sodass der Kolumbianer eine Option darstellt. Gegen die eingespielte Offensive um Mario Götze, Daichi Kamada und Kolo Muani hat der Europa-League-Held derzeit aber sowieso keine Chance auf die Startelf. Der von Dortmund ausgeliehene Ansgar Knauff fehlt ebenso verletzt wie Aurelio Buta und Makoto Hasebe. Kristijan Jakic könnte nach intensiven Wochen vom Trainer eine Pause bekommen. Tuta, Mario Götze und Sebastian Rode werden sicher von Beginn an spielen.

Bei der Borussia fällt Thomas Meunier mit einem Jochbeinbruch weiter aus ebenso wie Mo Dahoud und Jamie Bynoe-Gittens. Der ehemalige Frankfurter Sebastien Haller ist nach seiner Hodenkrebs-Diagnose wieder ins Training eingestiegen. Raphael Guerreiro wird den Dortmundern aufgrund einer Muskelverletzung fehlen, hinter dem Einsatz von Marco Reus steht ein Fragezeichen.

So könnte die Eintracht spielen: Trapp - Smolcic - Tuta, N'Dicka - Ebimbe, Sow, Rode, Pellegrini - Kamada, Götze - Kolo Muani

So könnte Dortmund spielen: Kobel - Süle, Hummels, Schlotterbeck, Hazard - Bellingham, Özcan - Adeyemi, Brandt, Malen - Moukoko.

Das sagen die Trainer

Oliver Glasner: "Die Situation bei uns ist zum großen Teil positiv. Wir haben viel Selbstvertrauen, die Jungs trotzen allen Widerständen. Wir wollen unsere Spielanlage nicht verändern, wir können gut umschalten. Wir wollen einen Heimsieg, aber Dortmund ist gut in Schwung gekommen. Gegen Stuttgart und City haben sie sehr gut gespielt, zuletzt sind sie drei Mal ohne Gegentor geblieben. Sie sind extrem konterstark. Wir müssen einfache Fehler vermeiden und gut abgesichert sein."

Edin Terzic: "Wir sind uns bewusst, dass wir Punkte gut machen müssen. Wir haben zuletzt gezeigt, dass wir verbessert und bereit sind. (...) Mario (Götze) ist in einer sehr guten Form, er ist immer in der Lage, den tödlichen Pass zu spielen. Wir müssen aber nicht nur ihn in Schach halten, sondern die komplette Offensive der Eintracht. Sie kombinieren sehr gut. Die Frankfurter haben nicht zufällig die Europa League gewonnen. Im Sommer haben sie die Abgänge super kompensiert. Sie laufen mutig an, unabhängig vom Gegner - egal ob in Bochum oder gegen Tottenham. Das spricht für sehr viel Selbstbewusstsein. Die ganze Stimmung rund um den Verein ist außergewöhnlich."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Der zuletzt überragende Götze trifft auf seinen Ex-Verein. In diversen Medien werden bereits Vergleiche zu seiner Anfangsphase bei den Borussen gezogen, tatsächlich hatte Götze in dieser Saison so viele Spielanteile in der Bundesliga wie zu seiner Dortmunder Glanzzeit. Er soll nun sogar auf der langen Liste der WM-Spieler von Bundestrainer Hansi Flick stehen. Besondere Bedeutung wird auch der Abwehrreihe um Tuta und Evan N'Dicka zukommen, die Offensivpower des Gegners einzudämmen. Der BVB hat die zweitmeisten Torschüsse der Liga abgegeben.

Die Dortmunder lieferten unter der Woche einen starken Auftritt gegen Manchester City. Allen voran Mats Hummels überzeugte und wurde folgerichtig zum "Spieler des Spiels" gekürt. Der Abwehrmann will unbedingt zur WM in Katar, gegen die Eintracht und Muani müsste er seine Schnelligkeitsdefizite in jedem Fall wieder mit seiner Erfahrung kompensieren. Auf der anderen Seite sind die Teenager beim BVB gefährlich, vier der fünf Tore gegen den VfB schossen Spieler unter 20 Jahren: Im Mittelfeld ist der junge Jude Bellingham (19) absoluter Anführer des Teams, Youngster Youssoufa Moukoko (17) hat sich wohl in die Startelf geschossen. Konkurrent Anthony Modeste war zuletzt durch Krankheit und Verletzung außer Gefecht gesetzt, ist aber in Frankfurt einsatzbereit.

Die Statistik des Spiels

Ein Schrecken für Trainer Glasner: Er verlor bisher alle seine sechs Duelle gegen die Dortmunder: Vier Niederlagen mit Wolfsburg (Torverhältnis 0:9) und zwei mit der Eintracht (4:8). Dabei fällt die Bilanz der Hessen gar nicht einmal so schlecht aus: Die Eintracht traf in jedem der letzten zwölf Ligaheimspiele gegen den BVB - das klappte gegen keinen anderen Gegner.

Dennoch liegt der letzte Heimsieg lange zurück: 2016 sorgten Szabolcs Huszti und Haris Seferovic für einen 2:1-Erfolg. Mario Götze hat in fünf Bundesliga-Duellen mit seinem Ex-Klub vier gewonnen. Die Eintracht verfügt mit Muani über den besten Vorlagengeber der Liga (sechs), die Dortmunder mit Bellingham über den besten Zweikämpfer (186 gewonnene Duelle).