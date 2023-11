Eintracht Frankfurt bekommt es im Achtelfinale des DFB-Pokals mit einem echten Favoritenschreck zu tun.

Eintracht Frankfurt muss im Achtelfinale des DFB-Pokals beim 1. FC Saarbrücken ran. Das ergab die Auslosung am Sonntagnachmittag. Der Drittligist hatte in der vergangenen Woche Bayern München sensationell aus dem Wettbewerb geworfen. Gespielt werden die Achtelfinal-Partien am 5. und 6. Dezember.

Siege in Leipzig und Köln

Die Frankfurter hatten sich am vergangenen Mittwoch glanzlos mit 2:0 bei Drittligist Viktoria Köln durchgesetzt. In der ersten Runde wurde Regionalligist Lok Leipzig mit 7:0 besiegt.

Der 1. FC Saarbrücken hatte in der ersten Runde 2:1 gegen Zweitligist Karlsruhe gewonnen. In der Saison 2019/2020 hatten die Saarländer sogar das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht, damals als Regionalligist.

Neben der Eintracht stehen nur fünf weitere Erstligisten im Achtelfinale, auch Titelverteidiger RB Leipzig ist bereits ausgeschieden. Für die anderen hessischen Teams im Wettbewerb - Darmstadt 98, Wehen Wiesbaden und FSV Frankfurt - war bereits in der ersten Runde Schluss.