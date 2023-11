Travis Kelce (Nummer 87, Mitte) und die Kansas City Chiefs sind am Freitag in Frankfurt gelandet.

Travis Kelce (Nummer 87, Mitte) und die Kansas City Chiefs sind am Freitag in Frankfurt gelandet. Bild © picture-alliance/dpa

Nach den Miami Dolphins sind auch die Kansas City Chiefs für das Frankfurt Game der NFL eingetroffen. Das Medieninteresse am Titelverteidiger ist riesig. An Taylor Swift natürlich auch.

Audiobeitrag Audio NFL-Teamcheck: Das sind die Kansas City Chiefs Audio Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes nach dem Spiel gegen Denver Broncos. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Wer geglaubt hat, das Medieninteresse an den Miami Dolphins vor dem ersten der beiden sogenannten Frankfurt Games 2023 (Sonntag, 15.30 Uhr, live bei hr-iNFO und im Audiostream auf hessenschau.de) sei groß, der wurde am Freitag eines Besseren belehrt. Da landeten die Kansas City Chiefs, der Titelverteidiger der National Football League (NFL), in der Mainmetropole. Was am Nachmittag dann auf dem DFB-Campus beim ersten Training von der Truppe um Star-Quarterback Patrick Mahomes los war, kommentierte ein ungläubiger Chiefs-Mitarbeiter mit den Worten: "Das ist kein normaler Freitag."

Dutzende Medienvertreter aus den USA, Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Großbritannien – und dem Akzent nach zu urteilen auch aus Frankreich und Griechenland – wackelten mit Kameras, Mikrofonen und Handys bewaffnet zum Trainingsplatz, filmten und knipsten eifrig das Aufwärmprogramm der Chiefs und wurden nach fünf Minuten schon wieder weggeschickt. Das eigentliche Training ist nicht für die Öffentlichkeit gedacht.

Ein oder zwei Bratwürste

In gewisser Weise ist es nämlich sehr wohl ein normaler Freitag für die Chiefs. Chef-Trainer Andy Reid versucht, die Abläufe der Woche so gewöhnlich wie möglich zu halten. Auch deshalb sei sein Team, im Gegensatz zu den Dolphins, die bereits am Dienstag in Frankfurt gelandet sind, erst so spät nach Deutschland gereist. "Wir haben das schon öfter so gemacht. Das funktioniert für uns", ließ der 65-Jährige wissen.

Reid hat mit den Chiefs bereits 2015 in London gespielt (45:10-Sieg über die Detroit Lions) und 2018 in Mexiko-Stadt (24:17 gegen die Los Angeles Chargers). Der einzige Nachteil der späten Anreise: Für Sightseeing und dergleichen bleibt eher wenig Zeit. "Ich hatte noch keine Bratwurst, genehmige mir aber vielleicht noch eine… oder zwei", verriet der Headcoach. Quarterback Mahomes hofft, dass er es nach der Saison noch einmal als Tourist nach Deutschland schafft, um all das nachzuholen, was er an diesem Wochenende nicht schaffen wird.

Fans für beide Seiten, Taylor Swift für alle?

In Frankfurt freuen sich die Chiefs-Spieler vor allem auf die Fans. "Ich hab letztes Jahr ein Video aus München gesehen. Da waren so viele Chiefs-Fans, ich freue mich sehr, sie live zu sehen", so Mahomes. Den "Chiefs Kingdom", wie die Anhänger des Meisters genannt werden, forderte er auf, so viel Stimmung wie möglich zu machen. Denn anders als bei einem Heimspiel, das Kansas City eigentlich am Sonntag gehabt hätte, werden in Frankfurt auch zahlreiche Miami-Fans und neutrale Zuschauer erwartet. "Die Fans werden beide Seiten anfeuern. Das wird schon eher wie beim Super Bowl", erwartet der 28-Jährige.

Das Geheimnis, ob ein ganz besonderer Fan noch mehr Super-Bowl-Glamour nach Frankfurt bringen wird, ist übrigens weiterhin nicht gelüftet. Tight End Travis Kelce wurde natürlich gefragt, ob Pop-Star Taylor Swift, mit der in der jüngeren Vergangenheit händchenhaltend gesehen wurde, ihn auch beim Frankfurt Game anfeuern wird. Die Antwort wollte der 34-Jährige aber nicht geben, weil sich dann die Wettquoten bei den Buchmachern verändern würden. Ist Swift im Stadion, spielt Kelce immer besonders gut. Schon allein aus rein sportlicher Sicht sollte der Chiefs Kingdom also die Daumen drücken, dass die Sängerin am Sonntag im Waldstadion auftaucht.