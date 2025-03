Ex-NFL-Spieler Stribling schließt sich Frankfurt Galaxy an

Frankfurt Galaxy hat am Mittwoch den letzten von vier US-Import-Plätzen besetzt.

Veröffentlicht am 19.03.25 um 21:37 Uhr

Wie der Club aus der European League of Football mitteilte, wird sich Pass-Verteidiger Channing Stribling den Hessen anschließen. Der 30-Jährige stand bereits bei mehreren NFL-Teams unter Vertrag, ist aber in Frankfurt und Mannheim aufgewachsen. 2022 spielte er in Philadelphia bereits für den heutigen Galaxy-Cheftrainer Bart Andrus.