Das Heimspiel von Frankfurt Galaxy gegen die Cologne Centurions findet doch nicht wie geplant im Stadion am Bieberer Berg in Offenbach statt.

Wie der hessische Football-Club am Mittwoch mitteilte, wird die Partie am 8.Juni nun in der Heimspielstätte der Frankfurter am Bornheimer Hang ausgetragen. Der Grund dafür dürfte der schleppende Ticketverkauf sein. Alle bislang gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Als Umzugsentschädigung gibt es einen Getränke-Gutschein und zwei zusätzliche kostenlose Stehplatz-Tickets für die Partie. Das Spiel gegen Paris (1. Juni, ebenfalls am Bornheimer Hang) beginnt zudem schon um 13 Uhr. Ursprüngliche Kickoff-Zeit war 16 Uhr. Die Partie wird nun allerdings im Free TV übertragen.