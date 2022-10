Eintracht Frankfurt erkämpft sich einen Punkt gegen Tottenham. Bei den Hessen ist man stolz auf die Leistung, auch wenn sogar noch mehr drin gewesen wäre.

Videobeitrag Video Krösche: Sind als Mannschaft aufgetreten Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Eintracht Frankfurt hat in der Champions League 0:0 gegen Tottenham Hotspur gespielt. In einer intensiven Partie kratzten die Hessen in einer starken zweiten Halbzeit am Sieg.

Markus Krösche: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht und verdient einen Punkt geholt. Wir hätten auch gewinnen können, wenn Jesper das Tor macht. Im Großen und Ganzen haben wir nicht viel zugelassen, haben wenig Fehler gemacht, unser Spielaufbau war gut, wir waren ruhig und haben zur rechten Zeit auch mal das Tempo rausgenommen. Wir sind als Mannschaft aufgetreten und hatten unsere Umschaltmomente. Das war ein Weiterentwicklungsschritt im Vergleich zum Spiel gegen Lissabon. Vier Punkte sind eine sehr gute Ausgangsposition in der Gruppe."

Videobeitrag Video Die komplette Eintracht-PK nach dem Spiel gegen Tottenham Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Oliver Glasner: "Das war ein sehr guter Auftritt. Jeder hat gesehen, über welche Qualität Tottenham verfügt. Das Unentschieden geht in Ordnung. Wir haben Tottenham Paroli geboten, waren mutig, konnten uns befreien. Ich bin sehr zufrieden. Makoto hat eine Weltklasse-Leistung abgeliefert. Wie er Kane bearbeitet hat, das ist schwierig gegen so einen Weltklasse-Stürmer. Das war außergewöhnlich. Wir haben Selbstvertrauen getankt in den letzten Wochen. Unser Positionsspiel ist gut, wir spielen mit wenigen Kontakten, aber offensiv können wir besser spielen als heute. Gegen eine Mannschaft, die in der Premier League um den Titel spielt, hast du wenig Zeit, wirst schnell gedoppelt. Das ist ein Lerneffekt."

Sebastian Rode: "Am Ende sind wir mit dem Punkt sehr zufrieden. Wir haben auch wieder mal ein Spiel zu null gemacht und man hat gesehen, wie gefährlich Tottenham ist, wenn man ihnen die kleinsten Räume gibt. Wir haben es in der zweiten Halbzeit verpasst, unsere Räume auszuspielen. Es ist Fußball auf höchstem Level, technisch, taktisch, physisch. Da muss man immer schnell handeln, da kommt es auf die Kleinigkeiten an. Bei Makoto Hasebe kommt man nicht mehr aus den Lobliedern heraus. Er hat es hervorragend gegen Harry Kane gemacht und auch nach vorne viel stabilisiert."

Videobeitrag Video Rode: War ein intensives Spiel Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Kevin Trapp: "Ich hoffe, man hat gesehen, wie viel Bock wir hatten. Es war ein 0:0 auf hohem Niveau. Wir hatten mit Ansgar vielleicht sogar die beste Chance des Spiels. Wenn wir uns nicht zu klein machen, können wir auch gegen die großen Mannschaften gewinnen. Was mich beeindruckt: Wir sind physisch unglaublich stark. Wir hatten vor drei Tagen ein intensives Spiel und können heute wieder Vollgas gehen. Klar machen wir noch unnötige Fehler, aber wir sind auf einem guten Weg, haben uns deutlich entwickelt und haben eine Selbstverständlichkeit."

Videobeitrag Video Trapp: Können gegen die Großen gewinnen Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Antonio Conte: "Es ist nicht leicht, hier zu spielen, bei dieser Atmosphäre, mit diesem Lärm um dich rum. Unter diesen Umständen bin ich wirklich zufrieden und glücklich. Wir müssen weiter selbstbewusst sein. Die Gruppe ist sehr ausgeglichen. Du kannst in jedem Spiel gewinnen, aber auch Punkte verlieren. Wir haben jetzt noch zwei Heimspiele, unsere Fans müssen eine große Rolle spielen gegen Frankfurt und Lissabon."