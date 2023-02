Eintracht Frankfurt feiert nach dem Sieg gegen Hertha BSC Randal Kolo Muani. Nur Sportvorstand Markus Krösche zeigt sich ausgesprochen kritisch. Die Stimmen zum Spiel.

Audiobeitrag Audio Eintracht Frankfurt schlägt Hertha BSC klar Audio Bild © IMAGO / Jan Huebner Ende des Audiobeitrags

Eintracht Frankfurt schlägt Hertha BSC mühelos mit 3:0 (2:0). Randal Kolo Muani per Doppelpack (21., 28.) und Aurelio Buta (90.+4) schießen die Tore und die Hessen auf Tabellenplatz fünf.



Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gefällig nach vorne gespielt und standen hinten stabil. Dann hatten wir auch ein, zwei gefährliche Situationen zu überstehen, aber hintenraus haben wir es dann wieder sehr gut gemacht. In Summe bin ich zufrieden. Kolo ist natürlich gerade in einer herausragenden Form, was das Verwerten von Chancen angeht.

Randal Kolo Muani: Wir haben ein gutes Spiel gemacht und können sehr stolz sein auf uns. Es war eine sehr saubere Leistung von uns. Ich bin sehr froh, dass ich das zweite Tor noch nachlegen konnte. Ich spiele einfach meinen Fußball und es macht sehr viel Spaß mit dem Team. Wir müssen Schritt für Schritt weitergehen und arbeiten.

Kevin Trapp: Wenn wir kein Selbstvertrauen haben, dann weiß ich nicht, wer welches haben soll. Wir haben jetzt vier Spiele gehabt und uns unglaublich gesteigert. Die erste Halbzeit heute war extrem gut. In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen kämpfen müssen, aber die Art und Weise, wie wir das angegangen sind, war schon gut. Kolo ist unheimlich explosiv und immer gefährlich. Er hat jetzt so ein Selbstverständnis, Tore zu schießen. Einen solchen Spieler in der Mannschaft zu haben, ist etwas sehr Schönes.

Markus Krösche: Die zweite Halbzeit war schlecht. Da war viel Freestyle dabei. Damit können wir nicht zufrieden sein, auch wenn wir gewonnen haben. Wir dürfen die Hertha nicht wieder ins Spiel kommen lassen. Wir müssen konsequenter sein und diese Spiele früher entscheiden. Wenn wir glauben, dass wir bei Spielen nur 60 oder 70 Prozent an den Tag legen müssen, dann wird das nicht reichen. Die Mannschaft kann mehr. Kolo hat das ordentlich gemacht, aber es gibt noch ein paar Dinge, die er lernen muss.

Sandro Schwarz (Trainer Hertha BSC): Wir hatten in der ersten Halbzeit zu wenig Zugriff und zu wenig Zutrauen. Schlussendlich ist es enttäuschend, dass wir 0:3 verloren haben. Mir ist bewusst, dass wir zu wenig Punkte haben.

Marco Richter: Wir waren in den entscheidenden Momenten nicht konsequent genug. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht, aber wenn du schon mit 0:2 in die Halbzeit gehst, wird es schwer. Das darf uns eigentlich nicht passieren. Wir waren nicht wach genug und haben die entscheidenden Duelle verloren. Wir müssen langsam mal aufwachen und punkten. Der Trainer ist meines Erachtens genau der richtige. Wir stehen hinter ihm.