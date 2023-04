Eintracht Frankfurt erlebt in Dortmund einen rabenschwarzen Abend und kassiert den K.o. schon in der ersten Halbzeit. In der Tabelle rutschen die Hessen auf Rang neun ab.

Eintracht Frankfurt hat das Topspiel bei Borussia Dortmund am Samstagabend klar verloren. Gegen den neuen Tabellenführer der Fußball-Bundesliga gingen die Hessen mit 0:4 (0:3) baden. Jude Bellingham (19. Minute), Donyell Malen (24.) und Mats Hummels (41.) machten schon in der ersten Halbzeit alles klar für die Hausherren. Malen schraubte mit seinem zweiten Treffer des Abends das Ergebnis in der 66. Minute weiter in die Höhe.

Die altbekannten Probleme

Eintracht-Trainer Oliver Glasner konnte im Mittelfeld nach dessen Gelbsperre wieder auf Mario Götze setzen. Neben ihm kam Junior Dina Ebimbe zum Einsatz, in der arg dezimierten Abwehr musste Christopher Lenz den linken Part in der Innenverteidigung übernehmen.

Über weite Strecken der ersten Halbzeit merkte man der Eintracht zumindest offensiv kaum an, dass sie personell "auf dem letzten Zacken" laufen, wie Glasner noch vor der Partie gesagt hatte. Die SGE spielte gegen Dortmund ordentlich mit und hatte durch Götze (22., 37.), Aurelio Buta (34.) oder Ebimbe (35.) auch gute bis sehr gute Möglichkeiten. Das altbekannte Problem der Hessen war die Chancenverwertung. Ganz im Gegensatz zum BVB.

Dortmund zeigt, wie's geht

Die Schwarz-Gelben hatten in der ersten Halbzeit genau vier Möglichkeiten – und gingen mit einem 3:0 in die Pause. In der 19. Minute ließ die Eintracht den BVB auf links gewähren. Mit zwei flachen Pässen und einer Drehung von Bellingham stand dieser plötzlich frei zentral vor Trapp und vollendete mühelos.

Ein noch größeres Geschenk machten die Hessen den Hausherren mit dem zweiten Tor: Zwei Kopfballduelle gewannen die Dortmunder am Frankfurter Strafraum, schon war Malen rechts frei durch und netzte zum 2:0. Das ging viel zu einfach. Ein Kopfballtor von Hummels später war Halbzeit und das Spiel für die Hessen im Prinzip schon gelaufen.

Glasners Wechsel verpuffen

Glasner tat zumindest personell alles für ein mögliches Comeback. Daichi Kamada kam für Ansgar Knauff, Sebastian Rode musste in der 52. Minute Rafael Borré weichen. Das Offensivspiel der Hessen wurde dadurch aber nicht besser. Es war qusi inexistent. Bei den Hessen war früh die Luft raus.

Der BVB hingegen hatte noch lange nicht genug. Bellingham scheiterte zwar zunächst ebenso an Kevin Trapp (52.) wie Malen (60.), nur fünf Minuten später schnürte der Niederländer dann aber doch den Doppelpack (66.).

BVB feiert, Eintracht rutscht ab

Damit war dann auch der Dortmunder Torhunger für den Abend gestillt. Die letzten 25 Minuten trudelte das Spiel aus. Und während die Gelbe Wand in Dortmund die Tabellenführung feierte, ist die Eintracht nach dem achten sieglosen Bundesligaspiel nur noch Tabellenneunter und droht, das internationale Geschäft aus den Augen zu verlieren.

Weitere Informationen Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt 4:0 (3:0) Dortmund: Kobel - Ryerson, Schlotterbeck (Süle 25.), Hummels, Guerreiro - Can – Brandt (Reus 70.), Bellingham (Özcan 77.) - Malen, Adeyemi – Haller (Moukoko 77.)



Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe (Gebuhr 72.), Lenz - Buta, Rode (Borre 52.), Sow, Knauff (Kamada 46.) – Embimbe (Alidou 84.), Götze – Kolo Muani (Aaronson 72.)



Tore: 1:0 Bellingham (19.), 2:0 Malen (24.), 3:0 Hummels (41.), 4:0 Malen (66.)

Gelbe Karten: Bellingham, Adeyemi / Lenz, Rode, Kolo Muani



Schiedsrichter: Aytekin

Zuschauer: 81.365 (ausverkauft) Ende der weiteren Informationen