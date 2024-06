Die Zukunft von Abwehrspieler Elias Baum ist geklärt: Das Frankfurter Eigengewächs bekommt bei der Eintracht zwar einen neuen Vertrag, wird für die kommende Saison aber an Zweitligist SV Elversberg ausgeliehen.

Elias Baum gilt als großes Talent bei Eintracht Frankfurt und wird dem Klub langfristig erhalten bleiben. Wie die Hessen am Donnerstag mitteilten, hat der 18-jährige Abwehrspieler seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert.

Kommende Saison wird er dennoch nicht für die Hessen spielen, denn Baum wird an Zweitligist SV Elversberg ausgeliehen. Das sei für Baums weitere Entwicklung "ein wichtiger und sinnvoller Schritt", begründete Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung die Entscheidung.

Baum mit ersten Auftritten bei den Profis

Bei den Profis von Eintracht Frankfurt gab Baum im November 2023 in Finnland sein Debüt. Das Europa Conference League Spiel gegen HJK Helsinki gewannen die Hessen damals mit 1:0. Im Anschluss kam Baum zu fünf weiteren Kurzeinsätzen bei den Profis. Im Saarland wird der Abwehrspieler wohl mehr Spielminuten bekommen und dadurch mehr Erfahrung sammeln können.

"Dass ich in der vergangenen Saison sechs Einsätze bei der Profimannschaft hatte, war eine wertvolle Erfahrung. Jetzt möchte ich bei der ambitionierten Sportvereinigung Elversberg so viel Spielpraxis wie möglich sammeln, die ich für meine Weiterentwicklung brauche", so Baum. "Dafür werde ich weiterhin hart arbeiten."