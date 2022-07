Wenige Tage vor dem Pflichtspiel-Auftakt hat Eintracht Frankfurt das letzte Testspiel in der Sommer-Vorbereitung gewonnen. Die Hessen hatten mit dem Regionalligisten aus Walldorf wenig Mühe.

Eintracht Frankfurt hat das Testspiel gegen den Regionalligisten FC-Astoria Walldorf am Mittwoch relativ leicht mit 5:0 (3:0) gewonnen. Die 90 Minuten gegen die Kurpfälzer waren gleichzeitig der letzte Test der Hessen in der Sommer-Vorbereitung. Am Montag (20.45 Uhr live im Ersten) geht es für das Team von Trainer Oliver Glasner in der ersten Runde des DFB-Pokals zum Zweitligisten Magdeburg.

Die Hessen zeigten dabei vor allem in der ersten Hälfte eine ansprechende Leistung. Schon in der ersten Minute traf Jesper Lindström zur Eintracht-Führung, im Anschluss sorgten Filip Kostic (11.) und Rafael Borré (23.) schnell für klare Verhältnisse. Die Frankfurter hätten sogar noch mit einem höheren Ergebnis in die Pause gehen können, vergaben aber mehrere gute Möglichkeiten.

Zur zweiten Hälfte wechselte Glasner die gesamte Elf aus. Das Team der zweiten 45 Minuten konnte nicht mehr ganz an die Leistungen der Vorgänger-Elf anknüpften. Erst in der 83. Minute gelang der nächste Treffer durch Kristijan Jakic, nur zwei Minuten später stellte Lucas Alario dann den Endstand her.