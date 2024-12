Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt müssen für den Rest der Saison auf Barbara Dunst verzichten.

Wie die Hessen mitteilten, zog sich die Mittelfeldspielerin im EM-Play-off-Rückspiel zwischen Österreich und Polen am Dienstagabend einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Die 27-Jährige wurde bereits in Innsbruck operiert. In der aktuellen Saison war Dunst im Eintracht-Mittelfeld gesetzt. Die österreichische Nationalspielerin, die nach zwei Niederlagen ihrer Auswahl gegen Polen die Europameisterschaft im kommenden Sommer auch so verpasst hätte, war für den guten Saisonstart der Eintracht und dem damit verbundenen zweiten Tabellenplatz mitverantwortlich. Coach Niko Arnautis muss nun adäquaten Ersatz im Team finden.