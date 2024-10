Lange sieht es so aus, als könne die Eintracht etwas aus Leverkusen mitnehmen - auch dank Dauer-Torschütze Omar Marmoush. Eine ungeschickte Aktion von Kevin Trapp entscheidet dann das Spiel zugunsten des Deutschen Meisters. Aber auch Schiedsrichter Felix Brych steht im Blickpunkt.

Für Eintracht Frankfurt gab es in Leverkusen einmal mehr nichts zu holen: Die SGE verlor am Samstagnachmittag beim Deutschen Meister mit 1:2 (1:1). Für die Frankfurter traf Omar Marmoush (16. Minute), Bayer drehte das Spiel durch Tore von Robert Andrich (25.) und Victor Boniface (72.). Kevin Trapp hielt zudem einen Boniface-Elfmeter (9.).

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Die Partie startete direkt mit einem Aufreger: Junior Dina Ebimbe wollte den Ball aus dem Strafraum klären, Amine Adli sprintete dazwischen und fiel (5.). Schiedsrichter Felix Brych zeigte auf den Elfmeterpunkt - und blieb auch nach Video-Studium bei der umstrittenen Entscheidung. Bayer-Stürmer Boniface scheiterte vom Punkt allerdings an Trapp, der den Schuss sogar festhalten konnte.

Marmoush fällt und trifft

Die Frankfurter meldeten sich mit einem Pfostentreffer im Spiel an: Marmoush spielte Doppelpass mit Mario Götze und zog ab, das Aluminum verhinderte aber das Tor (12.). Drei Minuten später stand Marmoush erneut im Blickpunkt, als er von Andrich im Strafraum leicht getroffen wurde. Brych entschied sich erneut für VAR-Unterstützung und nach Ansicht der Video-Bilder auf Elfmeter für die Eintracht. Die zweite harte Entscheidung von Brych, der im weiteren Spielverlauf auch bei potenziellen Freistößen kein gutes Händchen hatte.

Marmoush war es egal: Er schnappte sich den Ball und ließ Lukas Hradecky im Bayer-Kasten keine Chance - 1:0 für Frankfurt. Und ganz nebenbei das sechste Bundesliga-Spiel der Eintracht mit mindestens einem Treffer des Ägypters.

Ekitiké-Tor zählt nicht

Das Spiel blieb munter und Leverkusen schraubte am Ausgleich. In der 23. Minute scheiterte erst Boniface aus kurzer Distanz und dann verfehlte Granit Xhaka aus dem Hinterhalt das Tor. Zwei Minuten später war es dann aber soweit: Andrich kombinierte sehenswert mit Adli und Martin Terrier und schloss cool ins lange Eck ab - 1:1.

In der 35. Minute hätte der Nationalspieler beinahe den Doppelpack geschnürt, sein frecher Versuch von hinter der Mittellinie gegen den aufgerückten Trapp ging aber knapp am Tor vorbei. Auf Seiten der Eintracht traf Hugo Ekitiké ins Tor, das allerdings nicht zählte, weil Vorbereiter Dina Ebimbe im Abseits gestanden hatte. So blieb es zur Halbzeit beim gerechten Unentschieden.

Boniface trifft doch noch

Die erste große Chance nach dem Seitenwechsel gehörte dann wieder den Hausherren. Boniface köpfte eine Terrier-Flanke allerdings aus vier Metern unbedrängt über das Tor (49.). Das Spiel blieb jedoch ausgeglichen, die Eintracht hielt gut mit. In der 58. Minute zielte Ekitiké aus 18 Metern knapp am langen Eck vorbei. So rasant wie zu Beginn war die Partie in dieser Phase nicht mehr, beide Teams blieben allerdings stets gefährlich.

In der 63. Minute schepperte es dann wieder: Boniface legte ab, Andrich drosch den Ball an den Pfosten. Eine ungeschickte Aktion von Trapp brachte die Eintracht dann ins Hintertreffen: Der Keeper versuchte es nach einer abgefälschten Hereingabe mit einer Fußabwehr, die zur perfekten Vorlage für Boniface wurde - der bis dahin glücklose Stürmer musste nur noch zum 2:1 einköpfen - und tat das dieses Mal auch (72.).

Das Aufbäumen der Eintracht brachte lange keine Gefahr. Mit Beginn der Nachspielzeit gab es dann aber doch noch eine große Chance: Hradecky schoss Jonathan Tah an, Ekitiké hatte kurz das leere Tor vor sich. Bedrängt von Tah konnte er den Ball aber nicht richtig platzieren (90.+1). Weil Tah Ekitiké dabei in den Rücken sprang, forderten die Frankfurter Elfmeter - aber Brychs Pfeife und der VAR blieben stumm.

Bayer überholt die Eintracht in der Tabelle

So blieb es beim 1:2 und die Grusel-Serie der Hessen bei Bayer Leverkusen setzte sich fort: Seit 2013 kein Sieg, seit 2014 kein Punkt. Und auch in der aktuellen Bundesliga-Tabelle liegt Bayer nun vor der Eintracht, die auf Rang fünf abgerutscht ist.