Eintracht-Stürmer in Topform

Eintracht-Stürmer Randal Kolo Muani ist der Shooting Star der Liga und zeigt seine Klasse auch beim 1:1 bei Bayern München. Im Sommer dürften die Interessenten Schlange stehen, doch Spieler und Verantwortliche der Hessen bleiben entspannt.

Ein eleganter Wackler vorbei an Dayot Upamecano, ein kurzer Antritt, ein trockener Abschluss mit dem schwachen Fuß ins lange Eck – auch beim 1:1 der Frankfurter Eintracht bei Rekordmeister Bayern München konnte man wieder gut erkennen, warum Randal Kolo Muani der Shooting Star dieser Bundesliga-Saison ist.

18 Bundesligaspiele, sieben Tore, zehn Vorlagen – die Zahlen des ablösefrei aus Nantes gekommenen Franzosen sind eindrucksvoll. Und machen Kolo Muani zum aktuellen Topscorer der Liga. Von einer "brutalen Qualität" des Stürmers sprach nach dem Spiel auch Kapitän Sebastian Rode: "Der holt sich hinten den Ball, legt sich das Ding quasi selbst vor und haut es dann eiskalt rein."

"Ein großartiges Tor"

"Ein großartiges Tor", schwärmte Frankfurts Trainer Oliver Glasner. Klar ist: Ein solches Tor gegen Upamecano schießen nicht viele Stürmer in der Liga. "Upa ist ein guter Verteidiger, der nicht so leicht auszuspielen ist", sagte Kolo Muani später.

"Randal hat einfach diesen Zug jetzt, den er in der Hinrunde noch nicht so hatte", sagte Sportvorstand Markus Krösche am Sonntag im Sport1-"Doppelpass". Er warnte aber angesichts der Effizienz der Mannschaft: "Es ist auch eine Gefahr, weil wir uns nicht immer drauf verlassen können, dass wir mit ein, zwei Chancen die Tore machen. Das ist eine ganz gefährliche Qualität."

"Die Eintracht ist ein fantastischer Verein"

Schon beim 1:1 drei Tage zuvor in Freiburg hatte der durchsetzungsstarke Kolo Muani das Eintracht-Tor erzielt. In dieser Verfassung wird der Franzose Woche für Woche wertvoller. Einem Winterwechsel schob Krösche erneut einen Riegel vor: "Im Winter geben wir keinen Leistungsträger ab. Dabei bleibt es, da wir große Ziele haben." Im Sommer aber dürften die europäischen Topklubs Schlange stehen. Nach hr-sport-Infos steht der Angreifer beim beispielsweise beim FC Bayern definitiv auf dem Zettel.

Kolo Muani äußerte sich nach dem Spiel zurückhaltend zu allen Spekulationen: "Ich lebe im hier und jetzt, andere Ding stehen nicht zur Debatte." Die Eintracht sei ein "fantastischer Verein, der mich gut aufgenommen hat". Sein Vertrag in beim Europa-League-Sieger läuft bis 2027. Bayern München bezeichnete Kolo Muani am Samstagabend als "große Mannschaft". Und jeder Spieler träume davon, "bei großen Vereinen zu spielen".

"Er hat fantastisch abgeschlossen"

Glasner sieht Kolo Muani beim Champions-League-Achtelfinalisten in Frankfurt gut aufgehoben. Beim Tor in der Allianz Arena habe dieser "seine große Qualität im Eins gegen Eins" gezeigt. "Was mich freut: dass er auf dem linken Fuß geblieben ist. Er geht meistens auf den rechten Fuß nach innen. Er hat fantastisch abgeschlossen", lobte Glasner seine Nummer 9.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vermied in der Pressekonferenz an der Seite seines Eintracht-Kollegen eine Aussage auf die Frage, wie ihm Kolo Muani gefalle: "Ich habe gelernt, man spricht nicht über Spieler anderer Vereine."