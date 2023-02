Winter-Neuzugang Philipp Max freut sich über seine Rückkehr in die Bundesliga. Mit der Eintracht hat er einiges vor - auch über die aktuelle Saison hinaus.

Videobeitrag Video Die komplette Pressekonferenz mit Philipp Max Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

"In mir brennt es. Der Hunger ist groß." Sätze wie diese auf der Pressekonferenz von Philipp Max am Mittwoch zeigten, wie sehr sich der Neuzugang von Eintracht Frankfurt auf seine Rückkehr in die Bundesliga freut. Denn, auch das betonte der Mann für die linke Seite immer wieder: Er hatte Sehnsucht nach der höchsten deutschen Spielklasse.

Viele Läufe und viele Vorlagen

Zweieinhalb Jahre kickte Max in Eindhoven und wurde unter anderem Pokalsieger. Und dennoch wollte er unbedingt zurück: "In letzter Zeit war die Sehnsucht riesig, dass ich wieder in der Bundesliga spielen darf. Als sich die Möglichkeit ergeben hat, musste ich nicht lange nachdenken."

Zumal er in Eindhoven nach einer Systemumstellung nicht mehr so gut zurechtkam. Das soll bei der Eintracht anders sein. "Ich sehe mich in einer offensiven Position. Dass ich immer wieder in meine tiefen Läufe komme und die Bälle vor das Tor bringen kann", beschrieb Max sich als genau den Spielertypen, den die Frankfurter gesucht hatten. "Mit der Fünferkette ist das ein bisschen einfacher als mit der Viererkette." Schon am Samstag (15.30 Uhr) gegen die Hertha könnte er sein Debüt feiern.

"Ich will längerfristig hierbleiben"

Und obwohl er zunächst nur für die Rückrunde ausgeliehen ist, sieht er seine Zukunft auch danach bei den Hessen. "Ich will auf jeden Fall längerfristig hier in Frankfurt bleiben. Der Weg, der hier eingeschlagen wurde, ist sensationell." Die Eintracht besitzt eine Kaufoption, die knapp zwei Millionen Euro beträgt.

Neben dem Traum von seinen ersten Champions-League-Spielen hat Max auch noch die Nationalmannschaft auf dem Schirm, für die er in seiner Anfangszeit bei Eindhoven drei Länderspiele absolviert hatte. "Wenn man einmal die Luft geschnuppert hat, möchte man da gerne wieder hin. Das war eine gute Erfahrung", sagte er und ergänzte: "Die Bundesliga ist mehr im Fokus." Auch deshalb dürfte sie also ein Sehnsuchtsort für ihn gewesen sein.