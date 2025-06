Wegen Klub-WM: Götze warnt vor Überlastung

Mario Götze schlägt Alarm, was die Belastung der Stars in den Top-Fußball-Ligen anbetrifft. Dabei schaut Götze zunächst auf die statistisch belegbare Vergangenheit. "87 Prozent der Spieler der Top-5-Ligen, die 2024 an der EM oder Copa America teilgenommen hatten, haben nicht die empfohlenen vier Wochen Training außerhalb der Saison (mit Wettkampfspielen - die Red.) erhalten, das ist ein alarmierendes Signal", schrieb Götze auf seinem Account bei Linkedln. Wegen der vielen Spiele auch außerhalb der regulären Saison sei eine sinnvolle Saison-Vorbereitung kaum mehr möglich. Dabei sprach Götze auch den Urlaub der Fußballprofis an, der immer mehr zerrissen werde: "Es ist ja nicht so, dass wir in den Sommerferien in der Sonne sitzen und nur entspannen. Wir trainieren fast täglich. Aber als Profi-Sportler haben ich die Erfahrung gemacht, dass Regeneration enorm wichtig ist, auch wegen des Verletzungs-Risikos und der psychischen Gesundheit." Hintergrund: Viele Spieler der Top-Clubs befinden sich derzeit bei der von der FIFA eingeführten sogenannten Klub-WM in den USA.