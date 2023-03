Houssem Aouar soll bei der Frankfurter Eintracht schon den Medizincheck bestanden haben. Perfekt ist der Wechsel des französischen Spielmachers aber noch nicht. Aouar kommentiert die Gerüchte auf süffisante Art.

Omar Marmoush wird den VfL Wolfsburg verlassen.

Die Saison geht in die heiße Phase – und doch gehen die Blicke (mindestens der Fans und Verantwortlichen) schon in den Sommer: Wer kommt? Wer geht? Bei der Eintracht gibt es mit dem französischen Spielmacher Houssem Aouar ein aktuelles Gerücht. Der Wechsel des 24-Jährigen zur Frankfurter Eintracht wird konkreter, ist laut Medienberichten aber noch nicht unter Dach und Fach.

So schreibt die Frankfurter Rundschau (Donnerstag) zwar von einer Einigung und einem bestandenen Medizincheck, aber: "Im Hintergrund ruckelt und zuckelt es ein wenig, ganz dingfest ist der Deal nicht, wenngleich die Frankfurter Verantwortlichen optimistisch sind, ihn hinzubekommen." Dabei könnte es um die Höhe eines Handgelds gehen, das ablösefreie Spieler normalerweise bekommen. Laut Sport1 geht es um eine "Signing Fee" in Höhe von fünf Millionen Euro.

Eintracht: Kein Kommentar zum Aouar-Gerücht

Die Eintracht hält sich bedeckt. Sportvorstand Markus Krösche wollte sich am Donnerstag auf hr-Anfrage nicht zur Personalie Aouar äußern. Der Franzose selbst hat es dagegen getan – mit einem süffisanten Tweet meldete er sich am Mittwochabend zu Wort. "Einige Leute wissen schon vor mir, wo ich nächste Saison spielen werden." Das sei "großartig", so Aouar, der noch einen Lach-Smiley hinterherschickte.

Taktik, um die Lyon-Fans zu beruhigen? Ein Ablenkungsmanöver? Oder einfach nur: die Wahrheit? Denn letztlich entspricht der Tweet den Medienberichten: Noch ist nichts in trockenen Tüchern.

Aouar stammt aus der Jugend von Lyon, wurde immer mal wieder mit europäischen Spitzenclubs in Verbindung gebracht. Zu Beginn der Saison hatte der Franzose mit einer Verletzung zu kämpfen, er spielte in Lyon immer weniger. Bietet ihm die Eintracht also die Chance, sich in neuem Umfeld neu zu zeigen? Es wäre nicht der erste Neuzugang der Frankfurter dieser Art.

Kamada vor dem Absprung – Marmoush auf dem Zettel

In Frankfurt bahnt sich seit längerem ein Abgang von Daichi Kamada an. Mit Borussia Dortmund sollen die Gespräche weit fortgeschritten sein, aber auch andere Clubs sollen weitere um den ablösefreien Japaner buhlen. Aouar könnte Kamada bei den Hessen beerben.

Mit Omar Marmoush tauchte in dieser Woche ein weiterer Name auf, mit dem die Eintracht schon weit sein soll. Das Interesse der Frankfurter an einer Verpflichtung des 24-Jährigen ist nach hr-Informationen hoch. Marmoush wäre ablösefrei zu haben. Mit Willian Pacho (Royal Antwerpen) hat der Bundesliga-Sechste schon einen neuen Innenverteidiger für den Sommer gefunden – verkündet ist der Transfer allerdings noch nicht.

Touré-Abgang nach viereinhalb Jahren?

Auf der Abgangsseite zeichnet sich derweil eine Trennung von Almamy Touré ab. Bild-Informationen wollen die Frankfurter den auslaufenden Vertrag mit dem Abwehrspieler aus Mali nicht verlängern. Der 26-Jährige war im Januar 2019 von AS Monaco zur Eintracht gekommen.