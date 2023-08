Eintracht Frankfurt trifft in den Play-Offs für die Conference League entweder auf das israelische Team Hapoel Beer-Sheva oder auf Levski Sofia aus Bulgarien.

In Nyon sind am Montag die Begegnungen für die Play-Offs der Conference League ausgelost worden. Eintracht Frankfurt trifft demnach entweder auf Hapoel Beer-Sheva aus Israel oder auf PFC Levski Sofia aus Bulgarien.

Gegen wen die Eintracht genau ran muss, steht erst in zwei Wochen fest: Das Hinspiel der dritten Runde der Qualifikation findet am Donnerstag statt, eine Woche später (17. August) ist das Rückspiel angesetzt. Wer sich in der Partie zwischen Beer-Sheva und Levski Sofia durchsetzt, trifft auf die Eintracht.

Eintracht bereits für Play-Offs gesetzt

Die Eintracht muss zunächst auswärts ran, das Hinspiel findet am Donnerstag (24. August) in Israel oder Bulgarien statt. Eine Woche später (31. August) kommt der Gewinner der Begegnung zwischen Beer-Sheva und Sofia ins Frankfurter Waldstadion. Änderungen an den genauen Terminen sind theoretisch noch möglich. Am morgigen Dienstag, 18 Uhr, werden alle Partien fix terminiert.

Insgesamt 32 Mannschaften messen sich in der dritten Qualifikationsrunde noch um den Einzug in die Play-Offs. Die Eintracht ist eine von fünf Mannschaften, die für diese Runde bereits gesetzt ist.