Dass Eintracht Frankfurt tatsächlich die Europa League gewonnen hat, setzt sich so langsam. Dass in der kommenden Saison die Champions League ansteht, versetzt FUSSBALL 2000 erneut in Euphorie. Trotzdem ist Vorsicht geboten.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Eintracht Frankfurt darf dank des Titelgewinns in der Europa League erstmals in der Vereinsgeschichte in der Champions League antreten und stößt damit in ganz neue Sphären vor. Nach dem Supercup gegen Real Madrid im August starten die Hessen im September in die Gruppenphase und können dabei unter anderem auf den FC Liverpool, Juventus Turin, den SSC Neapel oder Celtic Glasgow treffen. Basti, Mark, Marv und Phil basteln sich schon einmal eine Lieblings-Gruppe und blicken auch auf den Kader. Kommt Sebastian Polter? Was ist mit Marc Roca? Und wo werden noch Verstärkungen benötigt? Außerdem ein Thema: die erste Runde im DFB-Pokal gegen den 1. FC Magdeburg.