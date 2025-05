Eintracht Frankfurt hat sich die Dienste des schwedischen Mittelfeldtalents Love Arrhov gesichert. Bei den Hessen schlägt der 16-Jährige aber erst im kommenden Jahr auf.

Eintracht Frankfurt hat das schwedische Talent Love Arrhov unter Vertrag genommen. Wie der Bundesligist am Freitag mitteilte, hat der 16-Jährige ein langfristiges Arbeitspapier am Main unterschrieben, das allerdings erst ab 1. Januar 2026 gültig ist. Bis dahin soll sich der Mittelfeldspieler weiter bei seinem Heimatverein Brommapojkarna in der schwedischen Liga für höhere Aufgaben empfehlen.

Hugo Larsson als Vorbild

"Love Arrhov ist sehr talentiert, legt für sein junges Alter bereits eine bemerkenswerte Intensität an den Tag und besitzt zudem besondere Fähigkeiten am Ball", fasste Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung die Stärken des Youngsters hervor. "Bei IF Brommapojkarna ist er in einer sehr wichtigen Rolle, bekommt signifikante Spielminuten und kann sich in gewohntem Umfeld weiterentwickeln."

Der schwedische Teenager verriet, dass er zuletzt schon bei einem Heimspiel der Eintracht zu Gast gewesen sei. "Die Fans sind überragend und nicht zuletzt herrschen hier super Bedingungen, um sich weiterentwickeln zu können", ist Arrhov überzeugt. Als Beispiel nannte er Landsmann Hugo Larsson. "Am Ende war es eine einfache Entscheidung für mich und ich freue mich sehr auf die kommenden Jahre in diesem spannenden Umfeld", kündigte der Schwede mit dem lieblichen Vornamen an.