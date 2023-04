Eintracht Frankfurt tritt bei Auswärts-Angstgegner Bayer Leverkusen an und könnte aus den Europapokal-Rängen rutschen. Die Bilanz der Hessen und die Form der Werkself sind furchterregend. Hoffnung macht das Hinspiel. Das Wichtigste zum Spiel.

Videobeitrag Video Die Pressekonferenz vor dem Eintracht-Spiel in Leverkusen Video Oliver Glasner Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Vier Tage nach dem Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale muss Eintracht Frankfurt in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen ran. Anpfiff ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Die Ausgangslage

Im Pokal hui, in der Bundesliga pfui? Sollte die Eintracht in Leverkusen verlieren, wäre Tabellenrang sechs definitiv futsch. Die Werkself, die sechs Pflichtspiele in Folge gewonnen hat, ist bis auf einen Punkt an die Hessen herangerückt und würde im Falle eines Heimsiegs am Team von Trainer Oliver Glasner vorbeiziehen. Sollten auch Mainz 05 (gegen Bremen) und der VfL Wolfsburg (in Gladbach) ihre Spiele erfolgreich bestreiten, würde die Eintracht sogar bis auf Rang neun abrutschen. Europa adé?

Gleichzeitig ist die Stimmung nach dem Pokalerfolg gegen Union Berlin bei den Hessen aber wieder deutlich euphorischer geworden. Die Eintracht bewies gegen die Eisernen, dass das Potenzial im Team sehr groß ist und Top-Leistungen weiter möglich sind. Eine solche wird es, da gibt es keinen Zweifel, in Leverkusen brauchen. Dass das Team von Trainer Xabi Alonso schlagbar ist, zeigte aber auch das Hinspiel. Dieses entschied die Eintracht mit 5:1 für sich.

Das Personal

Klar ist, dass aktuell nicht viel klar ist. Nach dem kräfteraubenden Spiel gegen Union klagten gleich mehrere Frankfurter Profis über kleinere Blessuren, wie Glasner am Donnerstag erklärte. Ein sicherer Ausfall sei zwar nicht dabei. Es könnte aber trotzdem zu "einigen Veränderungen" in der Startelf kommen. Kandidaten für eine Pause sind wohl vor allem Makoto Hasebe, Sebastian Rode und Aurélio Buta.

So könnte die Eintracht spielen:

Mögliche Eintracht-Aufstellung gegen Leverkusen. Bild © hessenschau

Bayer Leverkusen muss weiterhin auf Torjäger Patrik Schick verzichten. Ob Nadiem Amiri und Adam Hlozek auflaufen können, ist noch nicht klar. "Bei ihnen werden wir am Spieltag entscheiden", so Alonso.

So könnte Leverkusen spielen: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Hincapie - Andrich, Palacios - Diaby, Wirtz, Adli

Das sagen die Trainer

Oliver Glasner: "Die Bilanz interessiert mich nicht. Leverkusen ist in einer guten Verfassung, ich hab' sie vor der Saison mit RB Leipzig zusammen als Bayern-Jäger Nummer eins gesehen. Sie haben wahnsinnig schnelle Spieler in ihren Reihen und unter Xabi Alonso die meisten Kontertore erzielt. Da braucht es eine gute Absicherung. Wir dürfen uns nicht am eigenen Ballbesitz ergötzen und dann den Ball verlieren. Leverkusen darf nicht in Umschaltmomente kommen, dann kommt dieses Tempo zum Tragen. Das wird eine Challenge."

Xabi Alonso: "Die Eintracht ist eine der besten Mannschaften der Liga. Wir haben uns die ganze Woche gut vorbereitet und hatten die Zeit, intensiv zu trainieren. Ich bin zufrieden und habe das Gefühl, die Mannschaft ist bereit."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Die beiden herausragenden Spieler der laufenden Saison von Bayer Leverkusen sind Moussa Diaby und Jeremie Frimpong. Die beiden pfeilschnellen Flügelflitzer sind mit jeweils acht Toren und sechs Vorlagen die mit Abstand gefährlichsten Angreifer der Werkself, ihre große Stärke ist dabei vor allem das Tempo. Dass Leverkusen unter Trainer Xabi Alonso bereits sieben Kontertore erzielt hat, ist kein Zufall und sollte eine Warnung für die Eintracht sein. Ballverluste können teuer werden.

Und auf Seiten der Eintracht? Da hoffen alle Beteiligten, dass sich Rafael Borré endlich mal wieder mit einem Treffer belohnt. Der Kolumbianer, der gegen Bochum und Union Berlin anständige Leistungen zeigte, aber zahlreiche Chancen liegen ließ, ist aktuell so etwas wie das Sorgenkind der Offensive.

Vorwerfen kann man Kämpfernatur Borré nicht viel, ein geborener Knipser ist er aber einfach nicht. "Er hat solche Phasen schon letzte Saison erlebt und dann das Europa-League-Finale entschieden. Solange ein Spieler so viel Herzblut gibt, hat er unsere volle Unterstützung", so Glasner.

Die Statistik des Spiels

Als Sebastian Rode nach der Partie gegen den VfL Bochum auf das kommende Duell mit Bayer Leverkusen und die schlechte Statistik angesprochen wurde, lächelte er nur müde und sagte: "Ich weiß, worauf ihr anspielt." Worauf angespielt wurde: Die Reise nach Leverkusen endete für die Eintracht in den vergangenen Jahren regelmäßig mit einer Niederlage, hin und wieder gab es sogar eine richtige Packung. Die letzten Ergebnisse aus Sicht her Gastgeber im Überblick: 2:0, 3:1, 4:1, 4:0, 6:1, 4:1, 3:0, 3:0. Einen Punkt für Eintracht gab es letztmals bei einem 1:1 am 20. Dezember 2014. Torschütze damals: Alex Meier. Es wird also Zeit, diese Serie zu beenden.

Das Spiel live verfolgen

Die Partie von Eintracht Frankfurt bei Bayer Leverkusen gibt es ab 15.20 Uhr im Audio-Livestream auf sportschau.de zu hören. Dort gibt es zudem einen Liveticker mit Livetabelle und Statistiken. Im TV ist das Spiel beim Bezahlsender Sky zu sehen.