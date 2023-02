Eintracht will Wolfsburger

Offensiv-Allrounder Omar Marmoush vom VfL Wolfsburg wird intensiv mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Welche Idee verfolgen die Hessen mit dem Ägypter?

Eintracht Frankfurt bedient sich möglicherweise bei Ligakonkurrent VfL Wolfsburg. Dort läuft der Vertrag von Omar Marmoush aus, der Ägypter kann den kommenden Gegner (Sonntag/17.30 Uhr) im Sommer ablösefrei verlassen. Auch die Worte von VfL-Coach Niko Kovac ("Ich würde mir wünschen, dass er bleibt. Er ist ein guter Junge, ein guter Fußballer") sorgten bislang nicht für ein Umdenken beim Spieler.

Laut Wolfsburger Allgemeinen befinden sich die Verhandlungen trotz Konkurrenz aus Gladbach "im Endstadium". Dies deckt sich mit Informationen des hr-sport. Das Interesse der Eintracht an einer Verpflichtung des 24-Jährigen ist hoch.

Eintracht buhlt um Marmoush

Warum eigentlich? Marmoush hat den endgültigen Durchbruch in der Bundesliga noch nicht geschafft. Für Wolfsburg und Stuttgart kam der Nationalspieler auf 50 Liga-Partien mit jeweils sechs Toren und Vorlagen. Am vergangenen Spieltag hatte er immerhin seinen 28. Startelfeinsatz und assistierte beim Sieg in Köln (2:0). Doch der Allrounder ist vor allem Pendler zwischen Bank und Rasen.

Marmoush bringt aber qualitativ das Paket mit, was Sportvorstand Markus Krösche sucht: Tempo (Top-Speed 34,17 km/h), Tiefgang und Variabilität. Er kann auf beiden Flügeln, aber auch als hängende Spitze oder Mittelstürmer agieren. Ein Ersatz für Daichi Kamada, der wohl ebenfalls zum Nulltarif weiterzieht und ganz hoch bei Borussia Dortmund im Kurs steht, wäre Marmoush allerdings nicht.

Eintracht bereitet sich auf verschiedene Szenarien vor

Die Eintracht bereitet sich auf verschiedene Szenarien vor. Dribbler Jesper Lindström wird mit englischen Klubs in Verbindung gebracht und was mit Senkrechtstarter Randal Kolo Muani im Sommer passiert, lässt sich noch überhaupt nicht absehen. Ein Umbruch ist nicht auszuschließen, die Frankfurter Hochkaräter stehen bei anderen Klubs auf den Notizblöcken. Sollten die Stars am Main bleiben, hätte Trainer Oliver Glasner mit Marmoush im Optimalfall noch eine Alternative mehr.

Eintracht-Macher Krösche plant jedenfalls auch diesmal, dem Kader frühzeitig ein Gesicht zu verpassen. Spätere Zu- und Abgänge lassen sich nicht ausschließen. Doch je eher das Gerüst steht, desto länger kann Glasner seine Ideen in der Vorbereitung einstudieren.

Marmoush feierte Profidebüt unter Glasner

A prospos Glasner: Unter dem Österreicher feierte Marmoush am 26. Mai 2020 für Wolfsburg in Leverkusen sein Profidebüt. Vielleicht finden die beiden im Sommer in Frankfurt wieder zusammen.