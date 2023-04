Oliver Glasner nach dem 1:1 gegen Gladbach am ARD-Mikro.

Nach dem Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach hat Eintracht-Trainer Oliver Glasner am ARD-Mikro den Wechselgerüchten vorerst ein Ende erteilt und angekündigt, dass er auch nächstes Jahr in Frankfurt auf der Trainerbank sitzen werde.

Nachdem es in den letzten Wochen einige Gerüchte rund um einen möglichen Wechsel von Frankfurts Trainer Oliver Glasner gegeben hat, bekannte sich der Österreicher am Samstagabend klar zur Eintracht: "Ich hab Vertrag bis 2024 und ich gehe davon aus, dass ich nächstes Jahr hier auf der Bank sitze", sagte Glasner nach dem Unentschieden gegen Gladbach am ARD-Mikro. Weiter fügte der 48-jährige hinzu: "Ich hab nie etwas anderes gesagt. Alles andere wurde immer wild spekuliert."

Liebeserklärung für die Eintracht und Frankfurt

Insbesondere wurde Glasner immer wieder mit dem englischen Premier-League-Topklub Tottenham Hotspurs in Verbindung gebracht. Zum einen, weil Tottenham weiterhin einen neuen Trainer sucht und zum anderen, weil der Österreicher ein Frankfurter Angebot zur Vertragsverlängerung bislang nicht angenommen hat.

Nach Abschied klingen Glasners Worte aber definitiv nicht: "Ich habe immer eine Liebeserklärung zur Eintracht und zu Frankfurt abgegeben. Ich habe immer gesagt: Ich fühle mich wahnsinnig wohl hier", sagt er mit breiten Grinsen im Gesicht und fügte hinzu: "Wir haben eine tolle Mannschaft, wir haben tolle Jungs - von der Qualität und vom Charakter her, wir haben eine tolle Zusammenarbeit im Team und mit Markus Krösche."

Mit Leistung nicht unzufrieden

Trotz der Durststrecke in der Liga mit zuletzt sieben Spielen ohne Sieg, ist Glasner mit der Leistung seiner Mannschaft aber zufrieden. "Wenn du gegen eine Mannschaft wie Gladbach, die auch um die internationalen Plätze spielst, so eine Leistung bringst, dann bin ich einfach sehr, sehr zufrieden", so Glasner.

In der Tabelle steht die Eintracht weiterhin auf Platz sieben. Damit sind die internationalen Plätze weiterhin in greifbarer Nähe und so könnte womöglich die Reise durch Europa nächste Saison weitergehen - mit einem Oliver Glasner auf der Trainerbank.