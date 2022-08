Frankfurts Neuer tritt in die großen Fußstapfen von Filip Kostic - doch für ihn spricht seine Vielseitigkeit. Bei Pellegrinis Vorstellung deutet er seinen Humor an und zeigt sich bereit für das Spiel gegen Köln.

Die Begrüßung zu dieser Zeit kennt man sonst nur unter Studenten. Um 14 Uhr sagte Luca Pellegrini zu den Umstehenden "Guten Morgen". Nun war der Spruch eher auf die rudimentären Deutschkenntnisse des Frankfurter Zugangs zurückzuführen denn auf Langschläfertum. Schließlich hat der Italiener bewiesen, dass er eigentlich nicht allzu viel Zeit ungenutzt verstreichen lässt. "Es ging alles sehr schnell. Ich habe den Sportvorstand und den Trainer kennengelernt und mich dann innerhalb weniger Tage entschieden zu kommen. Es gab auch andere Anfragen", berichtete Pellegrini über seinen Wechsel an den Main.

In der vergangenen Woche war Frankfurts Filip Kostic nach langem Transferzerren zu Juventus Turin gewechselt, quasi im Gegenzug holte die Eintrachts Juves linken Außenbahnspieler leihweise für ein Jahr. "Ich habe Kostic nicht gesprochen, weil ich zu dieser Zeit individuell trainierte. Aber ich kenne Jerome Onguene aus unserer gemeinsamen Zeit in Genua", so Pellegrini, der bei der Vorstellung seinen Schalk im Nacken andeutete.

Schwere Verletzungen

Dies hier sei kein Urlaubsjahr für ihn, er werde sich schnell nach einer Wohnung umsehen, betonte er etwa. Und er spiele dort, wo der Trainer ihn aufstelle - notfalls auch als Torwart. Ebenfalls mit einem Schmunzeln blickte er auf die Königsklasse: "In der Champions League möchte ich nicht auf meinen alten Verein Juventus treffen. Ich habe dort zwar viele Freunde, aber es wäre ein starker Gegner", sagte der 23-Jährige.

Anscheinend konnten ihm auch die vielen Verletzungen in seiner Karriere die positive Grundstimmung nicht vermiesen. Im Jahr 2017 brach er sich die Kniescheibe und riss sich das Kreuzband, zuletzt 2020 und 2021 plagten ihn langwierige Probleme am Oberschenkel und den Adduktoren. "Ich hatte schon Pech in dieser Zeit, aber in der vergangenen Saison bin ich verletzungsfrei geblieben und habe mein Gleichgewicht gefunden." Juventus hatte ihn bereits zwei Mal, nach Genau und Cagliari, verliehen und sah ihn nun auch offensichtlich als vorerst verzichtbar an.

Krösche rühmt Flexibilität

Die Vorfreude bei der Eintracht konnten diese Umstände allerdings nicht trüben. "Luca Pellegrini kann auf der linken Außenbahn beide Defensivpositionen ausfüllen. Damit macht er uns im Spielaufbau sowie im Defensivverbund noch variabler und erhöht generell unsere Flexibilität", sagte Vorstand Krösche auf den Eintracht-Kanälen. Eben jene Flexibilität von Pellegrini könnte nun schon umgehend gefragt sein. Frankfurt könnte nach dem Abgang von Filip Kostic und den mangelhaften Defensivleistungen zum Start auf Viererkette umstellen.

Was dafür spricht: Trainer Glasner sperrte die Presse beim Training am Mittwoch kurzfristig aus, um mutmaßlich neue Abläufe geheim zu halten. Was dagegen spricht: Zumindest bei den öffentlich einsehbaren Einheiten in der Vorbereitung hat Glasner das System mit Viererkette nicht praktizieren lassen. Jüngst lobte er "Oldie" Makoto Hasebe, der vor allem bei einer Dreierkette bereitstehen würde.

Pellegrini zum Köln-Spiel: Bin bereit!

Neuzugang Pellegrini war bei Juve an ein 3-5-2 mit dem Ball und ein 4-4-2 gegen den Ball gewöhnt, er könnte also in beiden Systemen funktionieren. Er sei eher defensiv verlangt, habe aber auch offensive Eigenschaften, sagte der Italiener am Donnerstag. "Wir arbeiten daran, dass ich schon gegen Köln dabei bin. Ich wäre bereit." Offen ließ er die Frage nach seinen Stärken. "Ich will nicht zu viel verraten, sondern die Leute überraschen." Und er meinte: positiv überraschen.