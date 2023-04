Jetzt ist es fix: Daichi Kamada wird seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt nicht verlängern und die Hessen im Sommer ablösefrei verlassen. Wohin es den Japaner zieht, ist immer noch unklar.

Seit Monaten wurde spekuliert, nun ist es fix: Mittelfeldspieler Daichi Kamada verlässt Eintracht Frankfurt nach der Saison. Der Vertrag des Japaners läuft zum Saisonende aus, der 26-Jährige wird seinen Kontrakt nicht verlängern. Das gaben die Hessen am Mittwoch bekannt.

"Daichi Kamada hat sich in den vergangenen Jahren bei Eintracht Frankfurt zu einem sehr guten Bundesligaspieler entwickelt und hatte seinen Anteil an der sportlichen Entwicklung des Klubs – mit dem Höhepunkt des Europa-League-Siegs im vergangenen Jahr", wird Sportvorstand Markus Krösche zitiert. "Gerne hätten wir Daichi auch in Zukunft bei der Eintracht gesehen, doch die Interessen des Spielers gingen damit nicht einher. Wir bedanken uns für seinen Einsatz für die Eintracht und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute."

Zwei Titel mit der Eintracht

Kamada wechselte im Sommer 2017 von Sagan Tosu zur Eintracht und war in der Saison 2018/19 zeitweise an den belgischen Erstligisten VV St. Truiden ausgehliehen. In Belgien gelang dem japanischen Nationalspieler der Durchbruch, nach seiner Rückkehr wurde er auch bei der Eintracht Stammspieler und Leistungsträger.

Für die Hessen absolvierte Kamada wettbewerbsübergreifend bis heute 170 Pflichtspiele, erzielte dabei 37 Tore und bereitete 31 weitere vor. Neben 119 Bundesligaspielen (18 Tore, 27 Vorlagen) sorgte der 26-Jährige vor allem in internationalen Wettbewerben für Aufsehen und erspielte sich den Spitznamen "Euro-Daichi". 38 Europapokalspiele mit 14 Treffern und vier Assists stehen für Kamad zu Buche. Mit der Eintracht gewann er 2018 den DFB-Pokal und 2022 die Europa League. Wohin es den Japaner zieht, ist noch unbekannt. Gerüchte gab es zuletzt um Borussia Dortmund sowie Atletico Madrid.