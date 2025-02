Die Eintracht Frankfurt Frauen werden im April das Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern im großen Stadion austragen.

Zum ersten Mal in dieser Saison werden die Eintracht Frankfurt Frauen in die große Arena ziehen, wie Vorstandssprecher Axel Hellmann am Montag auf der Mitgliederversammlung mitteilte. Am 12. April erwartet das Team von Trainer Niko Arnautis den FC Bayern München im Stadtwald - aktuell wäre es das Duell zwischen den zweitplatzierten Hessinnen und den Tabellenführerinnen aus dem Süden der Republik. Da tags drauf auch die Männer ein Bundesliga-Heimspiel bestreiten, scherzte Hellmann abschließend: "Campieren rund um das Stadion ist natürlich eine Option."