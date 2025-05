Routinier bleibt in Wiesbaden SVWW geht mit Rekordspieler Mockenhaupt ins Jubiläumsjahr

Sascha Mockenhaupt bleibt dem SV Wehen Wiesbaden treu und geht in seine insgesamt zehnte Saison in der Landeshauptstadt. Im kommenden Jahr gibt es also gleich mehrere Gründe, um die Korken knallen zu lassen.

Sascha Mockenhaupt bleibt beim SV Wehen Wiesbaden. Bild © Imago Images

Schon 316 Mal stand Sascha Mockenhaupt bisher für den SV Wehen Wiesbaden auf dem Platz, er ist damit der Rekordspieler des Fußball-Drittligisten - und wird seinen Vorsprung wohl weiter ausbauen. Durch das Erreichen einer festgelegten Anzahl von Pflichtspielen hat sich der Vertrag des Verteidigers automatisch um ein Jahr bis 2026 verlängert, wie der SVWW am Dienstag mitteilte. SVWW mit Mockenhaupt ins Jubliäums-Jahr Damit geht der Vize-Kapitän ab Sommer in seine zehnte Saison für die Wiesbadener. "Der Verein, die Region und die Menschen hier sind meine Heimat geworden", sagte Mockenhaupt, der einen Wechsel nicht in Erwägung zog. "Für mich stand immer fest, dass ich auch in der nächsten Saison hier spielen will." Für Mockenhaupt und den SVWW wird die nächste Spielzeit ohnehin eine besondere: Der in Taunusstein (Rheingau-Taunus) gegründete Club wird im kommenden Jahr 100 Jahre alt. Seit 2017 ein Hesse Mockenhaupt war Anfang 2017 vom norwegischen Erstligisten FK Bodø/Glimt zu den Hessen gewechselt. "Wir freuen uns, dass Mocke auch in der kommenden Saison Teil der Mannschaft bleibt. Durch seine Identifikation mit dem Verein, seine Erfahrung und seine Leistungsbereitschaft ist er ein wichtiger Bestandteil des SVWW", sagte Wehen Wiesbadens Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver.