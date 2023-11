Eintracht Frankfurt hat bei Werder Bremen Mentalität gezeigt und einen Punkt geholt. FUSSBALL 2000 blickt aber auch schon in Richtung Winter und sorgt sich: Wie sehr schmerzt das Fehlen von Ellyes Skhiri, wenn er beim Afrika-Cup teilnimmt?

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt konnte trotz Elfmeterpfiffs einen Punkt bei Werder Bremen holen. Die Hessen haben Comeback-Qualitäten bewiesen und ihre starke Bilanz ausgebaut. Dennoch hat FUSSBALL 2000 Fragen: Wie sehr wird Ellyes Skhiri während des Afrika-Cups im Winter fehlen? Und wie lange kann die Eintracht Mario Götze noch von der Bank bringen?