Eintracht Frankfurt steht kurz vor der Verpflichtung von Mario Götze. FUSSBALL 2000 setzt den Hype-Train auf die Gleise und analysiert, warum der Transfer so ein Hammer sein könnte.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eskalation bei FUSSBALL 2000: Eintracht Frankfurt steht vor der Verpflichtung von Mario Götze und die Jungs und Mädels von FUSSBALL 2000 sind komplett gehypt. Wie wird Götze eingeplant? Was kostet der Deal? Wann ist er fix. Und: Kann das klappen? Marv, Phil, Patricia und Stephan diskutieren die wichtigsten Fragen rund um den Deal des Weltmeisters. Außerdem sprechen sie noch über die weiteren Transfer-Gerüchte und einen möglichen Kostic-Abgang und warum dieser okay wäre. Und ein paar Worte zur neuerlichen Hinteregger-Thematik gibt es auch noch.