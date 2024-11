Auch in dieser Saison immer am Anfang der Woche: FUSSBALL2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt ist nicht zu bremsen und schlägt mit dem VfB Stuttgart endlich auch das erste Topteam der Liga! Was für ein Drama hatte dieses 3:2 am Ende noch parat, mit dem Videoschiedsrichter als Hauptdarsteller. Wie viele Frankfurter Helden hat dieses Spektakel einmal mehr hervorgebracht? Ein überragender Kevin Trapp im Tor, eine brutal starke Mentalität in der Abwehr rund um Robin Koch und Tuta, die vielen jungen Wilden um Ansgar Knauff und Nene Brown – und natürlich den wohl besten Freistoßschützen aller Zeiten: Omar - by god - Marmoush.