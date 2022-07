Gute Laune und geballte Offensiv-Power bei Eintracht Frankfurt nach dem Trainingslager. FUSSBALL 2000 zieht ein Fazit nach Windischgarsten und stellt steile Prognosen auf.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Beim Europapokal-Sieger Eintracht Frankfurt herrscht auch nach dem Trainingslager in Windischgarsten weiterhin beste Laune. Der Optimismus hat viele Gründe: Die Neuverpflichtungen haben sich schnell integriert, das Niveau des Kaders ist nochmals gestiegen und jetzt verkündet Sportvorstand Krösche gar, dass man "niemanden verkaufen" müsse. Bleiben Kostic, N‘Dicka und Kamada also doch? FUSSBALL2000 zieht ein Fazit zum Trainingslager und blickt auf die neue Power bei Eintracht Frankfurt.