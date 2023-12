Blamage in Saarbrücken, Gala gegen die Bayern: Eintracht Frankfurt wandelt zwischen den Extremen. FUSSBALL 2000 blickt auf die wilde Woche zurück.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt wandelt zwischen den Extremen. Erst blamieren sich die Hessen beim 1. FC Saarbrücken, vier Tage später gewinnt der Traditionsklub gegen den FC Bayern München. Bei der Eintracht fragen sich alle: Wie ist das möglich? Warum spielt Junior Dina Ebimbe erst Kreis- und dann Weltklasse? Und wie stark ist eigentlich Ballermann Omar Marmoush?

FUSSBALL2000 versucht, die vielen Fragen nach dem historischen Sieg der Frankfurter gegen den FC Bayern München zu sortieren. Muss die Eintracht jetzt immer auf Mario Götze setzen? Braucht Trainer Dino Toppmöller – trotz Marmoush – einen neuen Stürmer? Und wie stark soll die Rotation beim Conference-League-Spiel beim FC Aberdeen ausfallen?