Eintracht und Mario Götze - was ist da los?

FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast Eintracht und Mario Götze - was ist da los?

Die drei Niederlagen in Folge haben Eintracht Frankfurt einen Stimmungsdämpfer versetzt. Warum läuft es nicht mehr und was ist eigentlich mit Mario Götze? FUSSBALL 2000 gibt Antworten.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Hinter Eintracht Frankfurt liegt eine enttäuschende Woche: Niederlagen gegen den VfB Stuttgart, PAOK und den FC Augsburg. Den Hessen fehlen vorne die Tore und hinten im Kasten von Kevin Trapp klingelt es zu häufig. Warum kann die Eintracht plötzlich nicht mehr gewinnen? Kann Trainer Dino Toppmöller weiterhin auf Mario Götze in der Startelf verzichten? Was läuft schief bei den Frankfurtern?

FUSSBALL2000 blickt auf einen schwachen Auftritt der Eintracht beim FC Augsburg zurück. Spielt das Team zu riskant? Braucht die junge Mannschaft nun mehr Erfahrung auf dem Platz? Und was erwartet die Frankfurter am kommenden Mittwoch im DFB-Pokal bei Drittligist 1. FC Saarbrücken?