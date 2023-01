Lange schwach gespielt und doch 3:0 gewonnen. Ganz im Stile einer Spitzenmannschaft gewinnt Eintracht Frankfurt das Heimspiel gegen Schalke 04 und ist Tabellenzweiter. FUSSBALL 2000 fragt: Hat die Eintracht das Zeug für die Spitze?

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Hier wird alles rund um den Frankfurter Bundesligisten diskutiert.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Eintracht Frankfurt steht nach dem etwas schmeichelhaften 3:0 gegen Schalke 04 auf dem zweiten Tabellenplatz. Nur fünf Punkte trennen die Hessen noch von Tabellenführer FC Bayern. Um ganz oben anzugreifen, muss am Mittwoch die Partie beim SC Freiburg erfolgreich gestaltet werden.

FUSSBALL 2000 fragt: Wie kann Eintracht Frankfurt den Ausfall von Junior Dina Ebimbe kompensieren? Rückt Rückkehrer Aurelio Buta nach? Die Jungs um Marvin Mendel huldigen Kevin Trapp, während sich Basti Red dem irrlichternden Grantel-Bayern Uli Hoeneß widmet.