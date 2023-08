Das Chaos ist perfekt: Eintracht Frankfurts Superstar Randal Kolo Muani streikt, will seinen Wechsel zu Paris Saint-Germain erzwingen. Das elementar wichtige Playoff-Rückspiel gegen Levski Sofia werden die Hessen ohne den Franzosen bestreiten müssen. FUSSBALL2000 diskutiert und ordnet das Chaos ein

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Das Wechsel-Theater um Randal Kolo Muani hat eine unfassbare Dynamik angenommen: Der Stürmer will seinen Wechsel zu Paris Saint-Germain erzwingen, das Abschlusstraining vor dem wichtigen Europapokal-Spiel gegen Levski Sofia verpasste er bewusst, ist stattdessen in Paris und will dort bleiben.

Die Eintracht muss ohne ihren Torjäger die Conference League klarmachen. Das Problem: PSG will weiterhin nicht das bezahlen, was die Hessen für Kolo Muani aufgerufen haben. Sportvorstand Markus Krösche bleibt hart, will mit dem Preis nicht nach unten gehen. Höchste Zeit für eine spontane Sonderausgabe FUSSBALL2000! Marv, Phil und Basti beantworten alle Fragen, die jetzt wichtig sind.