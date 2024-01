Eintracht Frankfurt gewinnt überraschend in Leipzig. Dank ordentlicher Debüts der Neuzugänge, altbekannten Leistungsträger und einer Top-Defensivleistung. Was ist nun in der Rückrunde drin für die Hessen?

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

BÄM! Eintracht Frankfurt schlägt RB Leipzig und beendet damit eine mehr als ordentliche Hinrunde. Die Jungs von FUSSBALL 2000 bewerten die Partie der Hessen bei RB, werfen einen Blick auf die Leistung der Neuzugänge Sasa Kalajdzic und Donny van de Beek und der Leistungsträger Kevin Trapp und Mario Götze und diskutieren, warum jetzt trotz 27 Punkten unbedingt noch etwas auf dem Transfermarkt passieren muss.