Eintracht Frankfurt kriecht auf dem Zahnfleisch in Richtung Winterpause, die Niederlage in Leverkusen war deutlich. Während Bayer mit Boniface einen Topstürmer hat, fehlt den Frankfurtern ein solcher. Findet der Klub auf dem Winter-Transfermarkt sein großes Glück?

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL2000 – der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Mit Donny van de Beek von Manchester United steht die Eintracht kurz vor dem Abschluss. Der Mittelfeldspieler soll im neuen Jahr die Lücke schließen, die die Teilnahme von Ellyes Skhiri am Afrika-Cup reißt. Gegen Borussia Mönchengladbach werden aber weder ein neuer Stürmer noch van de Beek helfen können. Kann Frankfurt noch einmal alle Kräfte mobilisieren?