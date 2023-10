Die Eintracht-Gemeinde atmet ganz tief durch: die erste handfeste Krise der Saison ist abgewendet. Beim 2:0 über den 1. FC Heidenheim überzeugte das junge Team aber nicht nur kämpferisch. FUSSBALL 2000 diskutiert: Was genau war diesmal anders, was war besser?

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Pünktlich zur Länderspielpause setzte es den erhofften Befreiungsschlag! Eintracht Frankfurt schlägt den Aufsteiger aus Heidenheim, schießt erstmals in dieser Bundesligasaison mehr als ein Tor, klettert in der Tabelle auf Platz 8 – und pustet ganz tief durch. Der überragende Hugo Larsson und Joker Ansgar Knauff sorgen für den hochverdienten Heimsieg und verschaffen Dino Toppmöllers junger Eintracht-Mannschaft etwas mehr Geduld.

FUSSBALL 2000 erklärt: Was waren die Gründe für den stabilen Frankfurter Auftritt? Welche taktischen und personellen Ideen hatte Dino Toppmöller ausgepackt? Wieso sollte ab jetzt immer mit Doppelspitze gespielt werden? Und was steckt hinter dem überraschenden Fehlen von Dina Ebimbe und Lucas Alario? Basti, Phil und Christopher Michel liefern euch das beste Eintracht-Update vor der Länderspielpause!