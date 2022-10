So räumt die Eintracht alle Probleme aus dem Weg

Eintracht Frankfurt fegt trotz Personalsorgen Bayer Leverkusen aus dem Stadion und ist mittendrin in der Bundesliga-Spitzengruppe.

Eintracht Frankfurt feiert gegen Bayer Leverkusen einen 5:1-Kantersieg und springt in der Tabelle der Bundesliga auf Platz fünf. Nach den Toren von Daichi Kamada, Randal Kolo Muani, Jesper Lindström und Lucas Alario ist die Eintracht im Kreis der Kandidaten für die Champions League angekommen, die schlechte Leistung beim VfL Bochum ist erst einmal vergessen. Besonders bemerkenswert: Die Ausfälle von Abwehrchef Makoto Hasebe und der Stamm-Flügelzange Ansgar Knauff und Luca Pellegrini fallen gegen Leverkusen gar nicht auf. Der Grund: Trainer Oliver Glasner findet für alle Probleme eine Lösung. FUSSBALL 2000 analysiert die Partie, ist begeistert, findet aber auch einen Schönheitsfehler.