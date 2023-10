Diesen Saisonstart hatte sich Eintracht Frankfurt anders vorgestellt. Trotz machbarer Gegner steht nach sechs Spielen ein mickriger Sieg. FUSSBALL2000 diskutiert: Wie sehr fehlt ein echter Stürmer und welchen Anteil haben sie teils seltsamen Schiedsrichter-Entscheidungen?

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Irgendwo im Nirgendwo. Oder auch: Graue Mittelfeld-Maus. So sieht es aus bei Eintracht Frankfurt, nach einem mittelmäßigen Saisonstart. In dem irgendwie deutlich mehr drin war. Die Realität sagt: nur ein Sieg aus den ersten sechs Bundesligaspielen, und dabei gerade mal alarmierende vier (!) eigene Tore. Dazu die erste Saisonpleite für den neuen Trainer Dino Toppmöller am Samstag beim VfL Wolfsburg.

Die teils fragwürdigen Schiedsrichter-Entscheidungen sind eine Sache. Aber auch Randal Kolo Muani fehlt an allen Ecken und Enden, mindestens ein Stürmer ebenso. Doch woher soll der jetzt kommen? Weshalb hat auch Mario Götze ausgerechnet jetzt mehr mit sich selbst zu tun? Und wie sieht der Weg aus, den Mannschaft und Trainerteam jetzt gehen müssen, um das Eintracht-Umfeld emotional endlich in die Saison ziehen zu können? FUSSBALL2000 liefert euch die Antworten darauf!