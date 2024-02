Eintracht Frankfurt legt einen blutleeren Auftritt in Köln hin und verpasst die Chance, in der Tabelle endgültig oben anzudocken. Die Jungs von FUSSBALL 2000 diskutieren, was bei den Hessen aktuell eigentlich das Problem ist und was schleunigst besser werden muss.

Auch in dieser Saison immer montags und nach dem Spiel: FUSSBALL2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Eintracht Frankfurt blamiert sich in Köln mit 0:2. Schon die Aufstellung sorgt bei vielen Fans für Kopfschütteln, die Leistung von ist dann völlig indiskutabel. Woran liegt es, dass die Eintracht vor allem gegen Gegner aus dem Tabellenkeller so schwach spielt? Haben die Hessen ein Problem mit der Einstellung? Oder ist die Spielanlage der Knackpunkt? Basti, Stephan und Chris diskutieren den Auftritt der Eintracht in Köln, fragen sich, was demnächst besser laufen muss und ob Dino Toppmöller schon zur Diskussion steht.