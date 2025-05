Der SV Wehen Wiesbaden und Mittelfeldspieler Nick Bätzner gehen ab kommender Saison getrennte Wege.

Veröffentlicht am 05.05.25 um 15:20 Uhr

Stammkraft Nick Bätzner wird den Fußball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden zum Saisonende verlassen. Dies teilten die Wiesbadener am Montag mit. Nach zwei Jahren läuft der Vertrag des 25-Jährigen beim SVWW in diesem Sommer aus. Der Mittelfeldspieler hat sich demnach selbst dazu entschlossen, eine neue Herausforderung anzunehmen. "Die Verantwortlichen des SVWW haben mir stets große Wertschätzung entgegengebracht und sich intensiv um mich bemüht", erklärte Bätzner, der in dieser Saison 29 Drittligaspiele (drei Tore, neun Vorlagen) für die Hessen absolvierte.